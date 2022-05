'Ljudje pozabljamo, da so naravni materiali najbolj trpežni'

Da tudi Maribor živi za modo in obenem skrbi tudi za njeno trajnost, so v sklopu meseca mode v mariborskem Pokrajinskem muzeju potrdili modni oblikovalci, ki so dokazali, da se lahko čudovite modne kose ustvari tudi iz narave prijaznim materialom. "Maribor je ravno tako na modni sceni, kot katerokoli drugo mesto v Sloveniji. Ljubljana ima seveda to prednost, da je glavno mesto Slovenije, menim pa, da Maribor za njo prav nič ne zaostaja," je o prisotnosti mode v Štajerski prestolnici dejala modna oblikovalka Maja Štamol , ki je zasluge za to pripisala tudi projektu Pokrajinskega muzeja, ki v teh dneh gosti mesec mode.

"Projekt je nastal iz želje po prepletanju preteklosti in sodobnosti ter dejstva, da v muzeju hranimo zbirko oblačilne kulture s preko 10 tisoči predmetov vse od 17. stoletja do danes," je o mesecu mode v Pokrajinskem muzeju dejala avtorica in vodja projekta Maja Hren Brvar, ki je pojasnila, da z združevanjem mode iz preteklosti in sedanjosti ohranjajo njeno fluidnost in aktualnost. Ob tem je dejala, da so bile podobnosti med kosi iz muzejskega arhiva in kosi, predstavljenimi na svetovnih tednih mode, veliko bolj pogoste, kot bi sprva pričakovali.

"Trendom seveda moraš slediti, ker jim sledijo tudi stranke in si jih želijo, a menim, da kvaliteta in večna klasika zmagata," je o prepletenosti mode in trajnosti dejala Štamolova. "Moj princip dela je bil vedno takšen, da oblačil ne delamo za dva meseca, ali celo kaj manj, temveč da moje stranke kose nosijo več let. Tudi kolekcija sama je sestavljena tako, da se lahko nadgrajuje ter da jo lahko v kombinaciji z novimi kosi nosi še sedaj."

Da ljubezen do trajnostne mode lahko tudi združuje, pa sta s svojim sodelovanjem dokazali modna oblikovalka Julia Kaja Hrovat in oblikovalka slamnikov Ana Cajhen. "Obe uporabljava naravne materiale in zelo sta nama pomembni ekologija ter trajnostna moda," je o sodelovanju dejala Cahenova, ki je s Hrovatovo uspešno združila moči že na ljubljanskem tednu mode. "Ljudje pozabljamo, da so naravni materiali najbolj trpežni," sta se ob tem strinjali.