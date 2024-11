Marina Abramović zaradi prihajajoče razstave obiskala Slovenijo

V času trajanja razstave bo minilo 50 let od začetka skupnega ustvarjanja umetnikov, ki sta bila par tudi zasebno, vse do slavnega razhoda na Velikem kitajskem zidu. Ulay je nato zadnja leta svojega življenja deloval v Ljubljani, kjer se je med drugim leta 2017 predstavil z obsežnejšo razstavo v Mestni galeriji.

Razstavo Art Vital v Cukrarni pripravljajo v sodelovanju s Fundacijo Ulay in Leno Pislak ter arhivom Marine Abramović in Sydney Fishman, kurirata jo Alenka Gregorič in profesorica dunajske akademije likovnih umetnosti Felicitas Thun-Hohenstein .

Po besedah organizatorja bo razstava ponudila prvi večplasten vpogled v delovanje znanega umetniškega tandema v obdobju med letoma 1976 in 1988. Dvanajst let skupnega življenja in ustvarjanja ključnih akterjev performativne umetnosti ne bo predstavila kronološko, ampak se bo osredotočila na prikaz njunega nomadskega načina življenja, ki je zaznamoval prva leta njunega delovanja.

Na razstavi nameravajo predstaviti vse faze njunega sodelovanja in teme, ki sta jih pri tem raziskovala. Poleg kultnih dogodkov, ki so zabeleženi v video dokumentaciji, fotografskih serijah in memorabilijah, bo razstava obogatena z efemernim in arhivskim gradivom, kot so fotografije, posnetki, glasbeni seznami, knjige, pisma in celo osebni zapiski, ki doslej še niso bili predstavljeni javnosti.