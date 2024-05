Mark Žitnik Strle izdal priročnik Kavč: V ljubezni je 33 različnih področij

Mark Žitnik Strle med bralce pošilja čisto svežo knjigo z naslovom Kavč. V njej je zbral 99 zgodb s terapevtskega kavča in spregovoril o 33 različnih področjih, s katerimi se ljudje v svojih ljubezenskih odnosih srečujejo. Ob predstavitvi novega priročnika, ki po mnenju tistih, ki so ga že prebrali, nikakor ni običajen, so ga spodbujali tudi številni znani obrazi, kot so Tinkara Kovač, Vesna Milek in Jure Longyka.

Mark Žitnik Strle je izdal svojo novo knjigo, ljubezenski priročnik Kavč. "V njem sem zbral 99 zgodb s terapevtskega kavča, prepoznal sem 33 različnih področij, s katerimi se ljudje prej ali slej srečamo v vsakem odnosu," je razložil in razkril svojo izkušnjo: "Enkrat mi je neka gospa rekla, da je srečna, da se ni prepoznala v vseh poglavjih. No, jaz se z njo težko strinjam, ker je najin odnos z Rokom tako poseben, da bi se lahko v vseh poglavjih našel."

Mark Žitnik Strle je izdal svojo novo knjigo, ljubezenski priročnik Kavč. FOTO: Helena Krmelj icon-expand

Svoj priročnik je predstavil na košarkarskem igrišču enega od ljubljanskih hotelov, kamor so ga prišli podpret tudi številni znani obrazi. Za uvod v druženje je s svojim glasom poskrbela Tinkara Kovač, ki se ji je na odru pridružil tudi Markov sin Tristan. Njun čustven nastop je ganil številne prisotne in po licu je spolzela tudi kakšna solza. "Mark je z mano prehodil nekaj moje poti, verjetno takrat, ko je bilo najtežje. Z nastopom mu lahko vsaj malo vrnem to, kar je on meni dal. Predvsem to, da me je vedno znova spominjal na to, kdo sem in da je poskrbel, da mi nikoli ni zmanjkalo navdiha," je po nastopu povedala primorska pevka.

Za uvod v druženje je s svojim glasom poskrbela Tinkara Kovač, ki se ji je na odru pridružil tudi Markov sin Tristan. FOTO: Helena Krmelj icon-expand

Med gosti je bila tudi Vesna Milek, ki jo z avtorjem veže prav posebna vez. "Pred leti sem se z Rokom, svojim možem, preselil v Cerknico, od koder prihaja tudi Vesna. Bila je ena najljubših učenk od moje tašče. Rokova mami je bila namreč njena učiteljica v 1. razredu osnovne šole," je razkril Mark, Vesna pa je prijatelja pohvalila za odličen nov izdelek. "Ko sem knjigo prvič prebrala, se mi je zdela zelo uporabna in praktična. Ko sem začela brati drugič, sem skozi zgodbe v knjigi vstopila globlje, kot bi vstopila v hišo ogledal, ki so brezkompromisno odsevala moje bolečine, moje frustracije in moje zablode o ljubezni," je zaupala.

Med gosti je bila tudi Vesna Milek, ki jo z avtorjem veže prav posebna vez. FOTO: Helena Krmelj icon-expand

Nad novim priročnikom sta navdušena tudi Irena Pan in Jure Longyka. "To ni klasičen ameriški priročnik. Zgodbe so slovenske, poleg tega pa jasno prikaže, da v odnosih težava nikoli ni samo enostranska, ampak večplastna," je povedala Irena, Jure pa je zaupal, da se že veseli branja: "Lucidno, duhovito, resnično. Dober občutek na koncu. In kot je povedal Mark, je pomembno, da živimo s strastjo. Karmični odnosi nam včasih prinašajo nevihte in nemirno morje, a včasih so prav ta nemirna morja tista, ki v odnose prinašajo rast."

Jure Longyka se veseli branja nove Markove knjige. FOTO: Helena Krmelj icon-expand