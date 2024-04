Marko Baloh za dober namen kolesaril 12 ur

Ultramaratonski kolesar Marko Baloh je v družbi drugih dobrosrčnih kolesarskih navdušencev in vrhunskih slovenskih športnikov kar 12 ur premagoval kolesarske kilometre ter zbiral sredstva za nakup paketov sadja in zelenjave za družine v stiski. Skupaj so na dogodku zbrali sredstva za nakup kar 50 paketov.

Marko Baloh je že 18. leto zapored dobrodelno kolesaril. V 12 urah, ultramaratonski kolesar je namreč pedala na sobnem kolesu poganjal od 10. do 22. ure, je dogodek povezal veliko dobrosrčnih ljubiteljev kolesarjenja. Na tokratnem dobrodelnem kolesarjenju je s povprečno hitrostjo 39 kilometrov na uro prevozil kar 472 kilometrov in premagal 2490 višinskih metrov. Med udeleženci dogodka so bili tudi številni uveljavljeni slovenski športniki in športnice, kot so Timi Zajc, Žak Mogel, Robert Kranjec, Štefan Hadalin, Mitja Petkovšek, Samo Jeranko, kolesarke Kolesarskega društva Rog in drugi.

"Predvsem rad kolesarim. Drugače pa gre za dobrodelno stvar. Ko smo začeli, nismo niti sanjali, da bo trajala 18 let. Začeli smo z osmimi urami in zdaj prišli na 12 ur. Najbolj pomembna sta dobrodelnost in druženje," je povedal Baloh in dodal, da načeloma vsi uživajo v kolesarstvu z dobrim namenom.