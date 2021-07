Marko Hatlak v Križankah

Kaj pa ta talent – igra vse, od tanga do klasike, nastopa pa tako z Iztokom Mlakarjem kot s primadono Sabino Cvilak, in to s harmoniko. Virtuoz Marko Hatlak bo v Križankah predstavil velikega Bacha in dve avtorski skladbi. Eno je poimenoval Harmagong in v njej združil harmoniko in gong, v intervjuju pa se je spomnil tudi svojih začetkov. Mislite, da ima harmonika enak čudežni vpliv na dekleta kot kitara?

