Marko Mandić in Nataša B. Gračner prvič kot mož in žena

Režiser Sebastijan Horvat Müllerjev Cement opiše kot eno največjih ljubezenskih zgodb svetovne dramatike, v kateri je ves svet stisnjen v odnos med glavnima junakoma: Glebom Čumalovom, ki se po zmagi v ruski državljanski vojni kot Odisej vrne domov k svoji Penelopi – Daši Čumalovi. Ključavničarja Gleba ob vrnitvi pričaka tovarna cementa, ki kljub visokoletečim revolucionarnim geslom sameva prazna in nedelujoča. Njegova žena Daša je v času, ko je bil odsoten, postala poosebljenje nove ruske ženske in se je s srcem in telesom predala novi ljubezni – Revoluciji.

V SNG Drama Ljubljana nadaljujejo sezono 2020/21 z uprizoritvijo igre Cement Heinerja Müllerja, enega najpomembnejših nemško pišočih dramatikov druge polovice 20. stoletja. Prihajajoča uprizoritev na velikem odru Drame predstavlja drugi del mednarodne trilogije, ki sta jo v Zagrebu, Ljubljani in Beogradu po tem delu zasnovala režiser Sebastijan Horvat ter avtor priredbe in dramaturg Milan Ramšak Marković. Vsaka od uprizoritev trilogije tematizira drug vidik drame: ljubljanska, ki je nastala po prevodu Mojce Kranjc, se osredotoča na intimno zgodbo protagonističnega para, Gleba in Daše. V uprizoritvi igrajo Nataša Barbara Gračner, Marko Mandić, Igor Samobor, Vanja Plut, Nejc Cijan Garlatti, Gorazd Logar in Timon Šturbej.

Igor Samobor: Badjin je politik. Ni prvoborec, ampak je tipičen predstavnik tistih, ki po revoluciji prevzamejo oblast. Zaveda se svoje moči in jo kaže tako v osebnem kot "službenem" svetu. Prepričan sem, da vsak v sebi nosi lastnosti, ki jih sploh ne pozna in pridejo na dan, ko jih situacija izvabi. Igralci vsak dan te lastnosti iščemo po sebi in jih poskušamo nadzorovano priklicati. Tudi delčke Badjina imam v sebi, se mi zdi.

Marko Mandić: Seveda vedno iščemo vzporednice s sabo, svojo okolico, obdobjem, situacijo in tegobami, v katerih je svet v trenutku ustvarjanja, vendar nas osebe, ki jih poskušamo naseliti, učijo, nam dajo misliti in silijo misliti čez svoje horizonte. Heiner Müller je Glebu v usta položil dobre stavke, kot na primer: " Kapital nas bo sesekljal na rezance. Revolucija lovi sapo, mi pa stojimo in hrepenimo po tem, da bi svoje meso podrgnili ob drugo, ampak zrak med nami je kot beton. Prevzeti iniciativo, ne pa čakati na sklepe! "

In naša zgodba se začenja v tej točki. Prostora za svežo in svetlo ljubezen že dolgo ni. Zato je včasih treba oditi, da lahko znova vzpostavimo lastno moč in precenimo, ali smo sposobni sprememb. Tako kot Dašo tudi mene moti posesivno lastninjenje, se pa hitro zgodi, da temu podležemo. Dvomim, da bi tako kot ona zmogla zaradi ideološke pripadnosti žrtvovati svojega otroka in svoje telo. No, ne dvomim. Vem, da ne bi. Je pa res, da se mi zdi emancipacija, naj bo ženska, rasna, nacionalna ali politična, temelj svobodnega življenja. Morda bi se tukaj med nama našle kakšne vzporednice.

Nataša B. Gračner: Daša je ranjena, razčlovečena oseba, ki zaradi grozljivih izkustev vojne postane " kakor pes, ki biča si želi in si ga ne ". V kosteh je radikalizirana z idejo komunizma kot voditeljica ženskega proletariata, pa vendar se ob tragični izgubi njen svet sesuje, in odločitve, ki jih je med vojno sprejemala, postanejo njen rabelj. Daša je pogumna in vztrajna ženska, ki se z živalsko močjo osvobaja vzorcev, tako rekoč je borka za emancipacijo in kot taka seveda ne sprejema več življenja, ki sta ga z možem živela pred njegovim odhodom na fronto. Ko Gleb pride domov, ga tam pričaka tujka, odločena " če tu kdo je moj lastnik, sem to jaz ".

V vlogi protagonističnega para zgodbe bomo tokrat videli Marka Mandića in Natašo Barbaro Gračner, v čevlje Badjina pa je stopil Igor Samobor. Pred premiero nam je igralska trojica zaupala nekaj besed o novi vlogi, kako so potekale priprave na študij glede na trenutne razmere in ali bo prisotne manj treme, ker v dvorani ne bo občinstva.

Kako se je bilo pripravljati na vlogo, saj trenutno nimate nobenih predstav in ste nekoliko razbremenjeni? Je to prednost, ker se lahko v celoti posvetite projektu?

Nataša: Gledališča so za občinstvo zaprta, ampak ne mirujejo. S polno paro vozimo dalje, kreiramo predstave, snemamo zvočne drame, tako da je moj urnik popisan kot v dobrih časih. Med bralnimi vajami za Cement sem dokončevala predstavo "Vse sijajne stvari", v drugi polovici vaj pa so me poleg akademskih predavanj zaposlovale še vaje za Šantičev film "Zbudi me". To seveda ne pomeni, da sem bila zato manj skoncentrirana za katerikoli projekt. Ko igralci ponudbo sprejmemo, s to odločitvijo prevzamemo odgovornost, da profesionalno opravimo svoje delo. Se že zorganiziramo tako, da smo zadovoljni mi in posledično tudi vi.

Marko: Posvečenost projektom ni nič manj intenzivna in iščoča tudi takrat, ko ob vajah igramo še raznorazne predstave iz repertoarja. Res, da je z organizacijskega vidika za vse lažje, če ni treba po dopoldanski vaji na odru pripraviti vse za večerno predstavo, vendar se vitalnost in kondicija gledališča ter vseh ustvarjalcev in pripravljavcev predstav kaže v izvajanju pestrega, ambicioznega programa. Trenutno so razmere drugačne, izkoristili smo čas z vajami prek Zooma, natančno analizirali tekst, sporočila, poudarke in si zastavili smernice za delo v živo, v prostoru. Na teh vajah smo se, čeprav na daljavo, pogosto približali "čudni" resničnosti in intimi med nami, ki smo ju potem na odru preverjali in končno živeli v živo.

Igor: To vprašanje za ravnatelja gledališča ne velja. Dolžnosti je, kljub navideznem miru, ker je gledališče za gledalce zaprto, v resnici mnogo več kot prej. Načrtovanje sezone je postala dnevna zadolžitev. Tako da so ure namenjene vlogi v resnici samo tiste, ki so sicer namenjene počitku.

Tokrat boste prvič nastopili pred prazno dvorano. Je zaradi tega manj treme ali ta ne igra pomembne vloge?

Nataša: Prvič sem nastopila pred prazno dvorano v Narodnem domu v Mariboru, ko smo v živo predvajali predstavo " Svet večer ". Ker smo jo že kar nekajkrat odigrali pred zamaskirano in na pol prazno dvorano, šok ni bil prevelik. Me pa zanima, kako bo na velikem odru Drame, bomo videli. Trema pa je po navadi dokaz osredotočenosti. Koncentracija, s katero vstopam v predstavo, je moj običajen ritual, tako da pri meni gledalčeva prisotnost ne igra odločilne vloge. Ne, ni povsem tako. Če me gleda nekdo, ki mi veliko pomeni, je trema seveda večja.

Marko: Trema bo. Veš, da tam na drugi strani nekdo gleda in da gleda mogoče še z večjim pričakovanjem, saj je razmerje, v katerega vstopamo s spletnim prenosom predstave, tudi za gledalce novo. V Cementu reče Daša Čumalova: "Najprej bi se je morala naučiti, najine ljubezni. Ko se vse iz korenin spreminja." In tako je tudi s to novo, začasno obliko igranja in gledanja predstav. Moramo se je šele naučiti, te nove ljubezni.

Igor: Čudno je. V dvorani bodo kamere, nekaj članov ekipe in prazni sedeži. Zavest, da bo za ekrani verjetno več gledalcev, kot jih sprejme dvorana, in da bodo gledalci anonimni in skriti, da ne bo kašljanja ali zadrževanja diha, me dela še bolj vznemirjenega. Trema bo vsekakor drugačna. Predvsem bo fokus samo na nas, ki bomo na odru v prizoru. In nobene korekcije ali popravnega izpita ne bo.