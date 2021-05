Marko Mandić na odru, prekritim z več kot tono prave soli

SNG Drama Ljubljana v sodelovanju z gledališčem Troubleyn, ki ga je sredi osemdesetih let prejšnjega stoletja v Antwerpnu osnoval svetovno priznani belgijski multidisciplinarni umetnik, scenarist, režiser in koreograf Jan Fabre, predstavlja prvo slovensko uprizoritev Nočni pisec. V glavni in edini vlogi pa nihče drug kot 'igralski stroj' Marko Mandić.

icon-expand Marko Mandić se na oder Drame vrača kot Jan Fabre v Nočnem piscu. FOTO: Peter Uhan SNG Drama Ljubljana

Za svojo prvo predstavo v slovenskem jezikuNočni pisec je režiser, scenograf in kostumograf Jan Fabre izbral veliki oder ljubljanske Drame in prvaka njenega igralskega ansambla Marka Mandića. Mandića seveda ni treba posebej predstavljati. Je eden najbolj prepoznavnih obrazov ljubljanske Drame, brez katerega si marsikdo težko predstavlja največje predstave. Je edinstven, tako kot njegovo telo, ki ga rad postavlja pred zahtevne igralske izzive. Zanj lahko rečemo, da igranje ni samo poklic, ampak poslanstvo, ki ga opravlja s strastjo. In tokrat se je popolnoma predal novi vlogi v monodrami svetovno uveljavljenega vsestranskega umetnika Jana Fabra.

icon-expand Oder je za potrebe uprizoritve prekrit z več kot tono prave soli. FOTO: Peter Uhan SNG Drama Ljubljana

Uprizoritev Nočni pisec je monodramska pripoved avtorjevih iskrenih in strastnih premišljevanj o človeku, bivanju in umetnosti. Zajema odlomke iz njegovih dram in dnevniške – nočne – zapise, ki nekateri še niso bili objavljeni v prvi izdaji knjige Nočni zapisi. V vseh sledimo njegovemu ustvarjalnemu procesu, odpirajo nam vrata v umetnikovo intimo. "Nočni pisec govori o umetnosti in o smislu ukvarjanja z umetnostjo in seveda o življenju. Najprej smo v Drami, v Šugmanovem salonu, sedeli lektor Arko, šepetalka Gaja Pöschl in jaz se poglabljali v besedilo, ki je bilo pred nami, in si pomagali z vsem možnim materialom o Janu Fabru, o njegovim življenju in ustvarjanju, ter seveda tudi s svojo domišljijo. Konec aprila smo Klemen Cedilnik, Sandi Skok in jaz odšli v Antwerpen v Fabrov laboratorij Troubleyn, v gledališče, umetniško-raziskovalni kulturni center – fenomenalno zgradbo, v kateri smo en teden ustvarjali in vadili. Na veliko veselje je bila z nami še dubrovniška ekipa. Z igralko Senko Bulić, ki bo odigrala Nočnega pisca v Dubrovniku, sva sodelovala že prej in to vzpodbujanje drug drugega na vajah, gledanje, opazovanje, kako drugi performer izvaja naloge, ki so nama zadane, je vzpodbujalo domišljijo. Skupaj sva preverjala, katere stvari delujejo in katere ne, ter kje so možnosti, da se izraznost še poglobi in izvedbeni način oplemeniti. Po tem smo se vrnili domov, kjer vadimo na velikem odru Drame. V tednu pred premiero se nam je v Drami pridružila še ekipa iz Antwerpna in skupaj smo predstavo dokončali, da bo za vas v živo pripravljena za premierni ogled v soboto, 29. maja, na velikem odru Drame. Veselimo se, da bomo predstavo igrali v živo pred publiko in ne več preko kamere,'' je pred premiero povedal o nastajanju slovenske uprizoritve Nočni pisecMarko Mandić. Kot zanimivost, naj vam zaupamo, da je oder za potrebo scenografije uprizoritve prekrit z več kot tono prave soli.

icon-expand FOTO: Peter Uhan SNG Drama Ljubljana icon-chevron-left icon-chevron-right

Nočni pisecje sestavljen iz enajstih dnevniških razdelkov, osmih razdelkov z odlomki iz njegovih gledaliških besedil in treh odlomkov iz pesmi. Prvi dnevniški zapis v knjigi Nočni zapisi, ki je nastal 7. februarja 1978 v Antwerpnu in je uporabljen v predstavi Nočni pisec, se glasi: ''Lepota: vudu, ki telo zdravi ali zastruplja.'' Zadnji odlomek v uprizoritvi in Fabrovih dnevnikih, zapisan 31. decembra 1991 v Antwerpnu: ''Vsa resnična lepota je okorna.'' Dnevniški odlomki so razdeljeni po temah: O lepoti in pisanju, O Emilu (Janov brat, ki je umrl pred Janovim rojstvom, op. a.), O družini, O spanju in nespečnosti, O New Yorku, O igralcih in igri, O avtoportretih, samopodobi in številnih živalih, O krvi, O umetnosti in telesnih tekočinah, O vojni in sovražniku in O telesu. V Nočnega piscaso uvrščeni odlomki iz naslednjih Fabrovih gledaliških besedil: Reinkarnacija boga (1976), Jaz sem napaka (1988), Vladar izgube (1994), Telesce, telesce na steni (1996), Kralj plagiatorstva (1998), Jaz sem kri (2001), Zgodovina solz (2005) in Droge so me obdržale pri življenju (2012) – slednje je nastalo v okviru festivala EPK v Mariboru in bilo tam tudi premierno uprizorjeno.

icon-expand Ponovitvi predstave Nočni pisec v ljubljanski Drami bosta 31. maja in 1. junija. FOTO: Peter Uhan SNG Drama Ljubljana