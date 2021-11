Marko Mandić o novih projektih, jubileju in sinovih

V Območju brez signala igram majhno vlogo kustosa Malcolma, figuro, ki kar visoko kotira v galerijskem svetu in lahko zato odigra pomembno vlogo, da turbina, izdelana v tovarni med znova zagnano proizvodnjo in namenjena odjemalcem težke industrije, po zapletih, ko ostane brez kupca, vendarle dobi svoje mesto, veljavo in z imenom Zadnji socialistični artefakt, kar je tudi angleški naslov nadaljevanke (The Last Socialist Artefact) , postane atraktiven razstavni eksponat, mikaven za zbiratelje vizualne umetnosti.

V svoji karieri je nanizal že vrsto vlog. Na odru se je preizkusil v vlogi Hektorja v Iliadi , kot preiskovalec v predstavi V imenu matere, v vlogi Svita v Razbitem vrču, upodobil je tudi Jermana v Hlapcih, zaigral Tarzana v Tarzanu, bil je tudi baron Naletel v komediji Ta veseli dan ali Matiček se ženi in obul največje čevlje v Hamletu. Ko ga srečaš, se ne hvali s svojimi projekti ali vabili k sodelovanju, ki prihajajo tudi iz krajev onstran meja naše male Slovenije, ampak ostaja skromen. Lani je v Zagrebu med pandemijo covida-19 skupaj z Mileno Zupančič snemal novo dramsko serijo Območje brez signala , ki si jo lahko ekskluzivno pogledate na VOYO . Več o vlogi in projektih v nadaljevanju ...

Mandić je neke vrste stroj – njegovo telo in to, kar počne z njim v svojih vlogah, sta onkraj meja. Zato mogoče niti ni naključje, da je eno od svojih predstav poimenoval prav MandićStroj. 1. decembra omenjena gledališka uspešnica praznuje okrogli jubilej, deset let, in občasno se še vedno pojavi na gledališkem repertoarju. Zavidljivo obletnico bo proslavil tako, kot najbolje zna – z novim gledališkim projektom, ki po njegovih besedah ni nadaljevanje, ampak posledica solo performansa.

Marko Mandić je že 23 let član ansambla SNG Drama Ljubljana in eden tistih srečnežev, ki se lahko pohvalijo, da svoj poklic oziroma poslanstvo opravljajo s strastjo, saj dela točno to, kar ga osrečuje in bogati. Željo po nastopanju je začutil že v prvem razredu, ko je gledal lutkovno predstavo Sovica Oka. Ta ga je tako zelo navdušila, da se je v njem že takrat rodila želja po delu v gledališču, ki je z leti postalo njegov drugi dom.

Nadaljevanka je posneta po odličnem romanu Roberta Perišića, kar je še en dokaz, da je dobre literarne predloge smiselno pretakati v filmski medij. Scenaristi so opravili veliko delo, na njegovi osnovi pa je režiser Dalibor Matanić s svojo avtorsko ekipo oživil osebe različnih generacij, ki v zgodbi naslikajo območje, na katerem je nekoč tekla pomembna proizvodnja. Stkejo se pomembne vezi, razrešujejo stare in nove zamere, soočajo in združujejo se nasprotja. Predvsem pa gledamo paleto najrazličnejših človeških usod, ki se želijo izvleči iz primežev egoizma in delovati skupaj, kot tolerantna skupnost.

Ste snemali v času epidemije?

Snemanje je potekalo lansko jesen. Spomnim se, da je bil prvi od dveh snemalnih dni, kolikor sem jih imel za to serijo, ravno dan, ko je bila v Sloveniji razglašena ponovna prepoved igranja predstav v živo. To je celo malo olajšalo delo, saj bi drugače na nočno snemanje prispel naravnost s predstave, ampak to je marsikdaj popolnoma običajna stvar, saj se drugače zelo težko naredijo križanke vseh obveznosti nastopajočih. Zaradi spremenjenega urnika sva se lahko – kar me je zelo veselilo – v Zagreb peljala skupaj z Mileno Zupančič, ki je bila ves september in oktober na relaciji snemanje–predstava–snemanje.

Je bilo delo zato drugačno? Ali je bilo snemanje zaradi tega poseben izziv? Kakšen?

Na snemanju so veljala vsa pravila za preprečevanje širjenja okužbe s koronavirusom, torej povsod maske, edino pred kamero ne. Če prav vem, so morali snemanje za določen čas prekiniti zaradi okužbe v ekipi, kar seveda oteži načrtovanje dela; snemalni plan, ki naj bi bil steber projekta in je vezan na najrazličnejše lokacije, razpoložljivost sodelujočih in mnoge druge dejavnike, se v hipu sesuje, za organizatorje pa je vedno izziv stvar spet utiriti in zagnati. Glede na ogromno zasedbo in številčno ekipo je bila v času epidemije ena sama prekinitev pravzaprav sreča.

Serija je nastala pod okriljem zagrebške Kinorame s pomočjo slovenske produkcijske hiše Perfo, ponudnikom videa na zahtevo VOYO, srbskega podjetja Sense Production in francoske produkcije Citizen Jane. Zakaj je po vašem mnenju pomembno, da različne produkcije sodelujejo med sabo?

Zelo sem se razveselil povabila producentke Ankice Jurić Tilić iz Kinorame, saj sem bil navdušen, ko smo delali film Zora, ki ga je prav tako režiral Dalibor Matanić in snemal Marko Brdar, v njem pa sta igrala Tihana Lazović in Krešimir Mikić. Povezovanje produkcij iz različnih držav omogoči srečanja z novimi sodelavci, nove povezave in avtomatsko širjenje območja potencialnih gledalcev. Pri tovrstnem sodelovanju vidim samo prednosti in izzive. To so idealne priložnosti, da igramo z nekom, ki ga ne poznamo, tudi v jezikih, ki nam niso najbolj domači. Igra je izmenjava. Izmenjava misli, energij in izkušenj.

1. decembra vaša gledališka uspešnica "MandićStroj" praznuje jubilej – deset let. Kolikokrat ste jo zaigrali?

Res je, 1. decembra bo minilo deset let od prve izvedbe MandićStroja v Mali drami. Predstava je sicer premiero doživela istega leta na dan državnosti, 25. junija 2011, v Stari elektrarni, potem pa sta se Via Negativa in SNG Drama Ljubljana dogovorili za koprodukcijo, kar je pripomoglo k dolgemu življenju predstave in velikemu številu ponovitev. Vseh skupaj je bilo do zdaj 90, od tega 76 v Drami. MandićStroj je konstrukt, kolaž koščkov, ki ima natančno določeno zgradbo, namere, opravila in akcije. Seveda pa se oblikuje v vsakokratni interakciji z gledalci, saj jih direktno nagovarjam, nekatere pripeljem tudi na oder. Izvedba se odziva na njihove reakcije in se s tem iz predstave v predstavo dodatno plasti in spreminja.