Marko Miladinović o Jesseju Eisenbergu: O Ljubljani ga je zanimalo vse

Marko Miladinović ob klicu dobrega prijatelja, da prihaja v Ljubljano, ni vedel, da bo postal turistični vodič enega od hollywoodskih zvezdnikov. Ko se je pred vrati njegovega doma pojavil Jesse Eisenberg, sprva ni bil prepričan, ali vidi prav, a je kmalu ugotovil, da je igralec povsem preprost in nadvse zvedav človek, ki ga je zanimalo praktično vse o naši prestolnici. Njega in njegovo družino je Marko popeljal na ljubljanski grad, po središču in starem delu Ljubljane, na tržnico in Križevniško ulico, kosilo pa so si privoščili pri slovenskem chefu Jorgu Zupanu.

Ko se je Marku Miladinoviću na telefonskem ekranu izpisala številka dobrega prijatelja Tomice, ni pričakoval, da bo nekaj dni pozneje postal vodič enemu od hollywoodskih zvezdnikov. "Pred dnevi me je klical in mi povedal, da pride v Ljubljano in da z njim pride še par iz New Yorka. Nato me je vprašal, če bi bil pripravljen malo razkazati prestolnico in jih peljati v kakšno dobro restavracijo. Nisem imel pojma, kdo prihaja," je razkril o tem, kako je spoznal Jesseja Eisenberga, ki je v Ljubljano prišel s prijateljem, ki je kot filmski producent več let živel v Los Angelesu in zato pozna številne zvezdnike.

icon-expand Marko Miladinović je za en dan postal vodič hollywoodske zvezde. FOTO: Miro Majcen

Slovenski igralec je priznal, da je bil visoki obisk zanj sicer veliko presenečenje. "Ko sem prišel odpret vrata, je bil pred mano Jesse z zobotrebcem v ustih. Bil sem šokiran. Predstavil se mi je, ampak še vedno nisem bil prepričan, če je vse skupaj res. Prišel je z ženo in otrokom. Najprej smo se malo pogovarjali, da so me spoznali," je povedal in dodal, da ga je Tomica zelo lepo predstavil. "Kot starega Ljubljančana, ki vse ve," se je zasmejal.

icon-expand Marko Miladinović je fotografijo z Jessejem delil tudi na svojem Twitter profilu. FOTO: Twitter

V vlogi turističnega vodiča se je nekdanji žirant šova Znan obraz ima svoj glas odlično znašel. "Šli smo na triurni potep po Ljubljani. Ogledali smo si grad, grajsko dvorišče, tržnico, Tromostovje, Plečnikove arhitekturne presežke. Zelo jim je bilo zanimivo. Šli smo tudi po središču in starem delu mesta ter v ribarnico. Pokazal sem jim Križevniško ulico, ki naj bi bila proglašena kot ena najlepših na svetu in Jesse je bil zelo ganjen. Ogledal si je vse napise na klopcah, vse ga je zanimalo. Bil je fasciniran," je razkril.