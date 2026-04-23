Od Talentov do nastopa na otvoritvi finala Lige prvakov

London, 23. 04. 2026 08.01 pred 3 minutami 4 min branja 0

Avtor:
Eva Mavrič K.A.
marko stamenković

Številni videospoti, svetovno znani filmi, pa sodelovanje s skupino Black Eyed Peas pri otvoritveni slovesnosti finala Lige prvakov – to je le nekaj največjih dosežkov, ki jih je v svoj življenjepis zapisal Marko Stamenković. Slovenski plesalec, ki je svojo pot začel na odru šova Slovenija ima talent, je danes ime, ki ga ne ceni le domovina, temveč tudi tujina.

Prijave za novo sezono oddaje Slovenija ima talent so že odprte!

V prvi sezoni oddaje Slovenija ima talent je nastopil s skupino Allthat. Takrat si mladenič ni povsem predstavljal, da bo naš oder zanj tako dobra odskočna deska, da se bo kmalu po koncu oddaje preselil v tujino. A je priložnost zagrabil z obema rokama in danes se Marko Stamenković lahko pohvali z neverjetnimi dosežki. "Zelo hitro sem se preselil v London, kjer sem nadaljeval svojo plesno pot, plesno kariero in imel sem srečo, da sem delal veliko različnih projektov. Kakšni trajajo par dni, kakšni trajajo tedne, kakšni pa lahko tudi par mesecev," je povedal za začetek.

O svojih dosežkih, o katerih številni le sanjajo, govori skromno, a kot največje mejnike v svoji karieri našteje sodelovanja s svetovno prepoznavnimi imeni. "Definitivno filmi, recimo Aladdin, ko sem delal z Willom Smithom. To je bil nekje tri mesece dolg projekt za nas, ki smo bili del tega t. i. okostja, kjer koreograf samo poskuša koreografijo na parih plesalcih in potem, ko je zadovoljen, nauči še vse ostale. Kakšne scene so imele tudi po 150 plesalcev. To obdobje je bilo res zelo zabavno, sploh na začetku ta prvi mesec in pol, kjer smo bili samo mi. Pa Will Smith je z nami treniral, to je bilo res ful zabavno," je razkril malo zakulisja o filmu, ki je izšel leta 2019.

Preberi še Ste gledali Ligo prvakov? Slovenca ste zagotovo spregledali

Eden njegovih zadnjih projektov je tudi izjemno priljubljeni film Žlehtnoba z Ariano Grande v glavni vlogi. "Tudi zelo zelo dober projekt. Zelo je zanimivo biti na teh setih, ko zgradijo celo mesto, samo za te filme. To mi je zelo všeč, pa tudi kakšni športni, ker imam sam rad šport. Recimo otvoritev Lige prvakov pred parimi leti z Black Eyed Peas. To je bil zelo dober nastop. Pa mogoče omenim še formulo 1 v Abu Dabiju. To mi je bilo tudi zelo všeč," je skromno priznal in dodal, da je imel srečo, da je bil zraven pri takšnih projektih, ki so mu danes izjemno pri srcu.

Sodeloval je tudi pri številnih videospotih, med drugim ga lahko vidimo v spotu Severine, skupine Little Mix, Robina Thickeja in Jessie J, Aleshe Dixon, Meghan Shatner in številnih drugih, a Marko je imel priložnost spoznati tudi znamenite dogodke od blizu. "V Angliji je ogromno raznolikih projektov. Lahko delaš kakšne nagrade, kot so nagrade brit, ki smo jih ravnokar imeli, tam sem delal za Sabrino Carpenter. Ali pa nagrade MTV. Lahko si na TV oddajah in plešeš s pevci, z artisti na festivalih, kjer stojiš na odru, ko pogledaš z odra, pa je spodaj morje ljudi," je povedal. Veliko tudi potuje, dela koncerte v arenah, svoje znanje, ki si ga pridno nabira že leta, pa rad deli tudi z drugimi. "To je res nek poseben čar," je priznal.

Tudi na oddajo, ki ga je izstrelila med zvezde, ima še danes lepe spomine. "Na prve talente imam zelo lepe spomine. Spomnim se, da je bila dvorana Tivoli čisto polna. Spomnim se zelo močnega aplavza in kako je bilo dobro stati na odru z vsemi fanti, čutiti to energijo v dvorani. Ko se ugasnejo luči in so samo še luči na odru, ti pa stojiš tam s svojimi najboljšimi prijatelji in v bistvu delaš nekaj, kar imaš zelo rad," je obujal spomine in dodal, da ima na celotno obdobje zelo lepe spomine. "Spomnim se tudi treningov, pa zaodrja in druženja z ostalimi nastopajočimi. Zelo zelo lepi spomini na to obdobje," je iskren.

Skupina Allthat na finalnem odru šova Slovenija ima talent.
FOTO: POP TV
Vse tiste, ki še oklevajo s prijavo, ki so odprte samo še do prvega tedna v maju, spodbuja, da se prijavijo in se preizkusijo na odru. "To je nora priložnost, da stojiš na takšnih odrih. Sploh, če prideš naprej v finale. To je tisoče in tisoče ljudi. To so res dobri odri, to so luči, kamere. Lahko se veliko naučiš iz zakulisja, kako takšne stvari sploh potekajo. Neka taka velika oddaja je dobra popotnica za naprej, če hočeš graditi kariero v tej smeri. Se mi zdi, da te dosti nauči," je še povedal za konec.

Začel na odru Slovenija ima talent, danes pleše v filmu o kralju popa

