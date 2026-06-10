Marko Stanković postal očka: Rodila se je Nastja

"Dragi prijatelji, rodila se je Nastja," je svetu sporočil Marko Stanković. Pevec je veselo novico, da je prvič postal očka, razkril kar z objavo na družbenih omrežjih, ko je na Instagram Storyju zgolj objavil fotografijo z rožnatim ozadjem in omenjenim napisom.

Marko Stanković je sporočil, da je postal oče. FOTO: Instagram

Več podrobnosti o novi družinski članici pa nekdanji finalist našega šova Slovenija ima talent še ni razkril. Novico, da bo po nedavni poroki s svojo drago Hristino kmalu postal oče, je razkril januarja ob predstavitvi svoje nove pesmi Mene zebe.