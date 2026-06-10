Marko Stanković postal očka: Rodila se je Nastja

"Dragi prijatelji, rodila se je Nastja," je svetu sporočil Marko Stanković. Pevec je veselo novico, da je prvič postal očka, razkril kar z objavo na družbenih omrežjih, ko je na Instagram Storyju zgolj objavil fotografijo z rožnatim ozadjem in omenjenim napisom.
Več podrobnosti o novi družinski članici pa nekdanji finalist našega šova Slovenija ima talent še ni razkril. Novico, da bo po nedavni poroki s svojo drago Hristino kmalu postal oče, je razkril januarja ob predstavitvi svoje nove pesmi Mene zebe.
Na Instagramu je nato večkrat delil utrinke svojega zasebnega življenja in nestrpnega pričakovanja. Z ženo sta pogosto snemala videe, na katerih sta se zabavala in prepevala dojenčici v trebuhu, Marko pa se je ob takšnih posnetkih večkrat pošalil, naj se otrok že v trebuščku navadi, kakšna starša ga čakata, ko pride na svet.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.