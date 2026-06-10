Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Domača scena

Marko Stanković postal očka: Rodila se je Nastja

Ljubljana, 10. 06. 2026 12.57 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.A.
Pevec je ponosen, da je predstavil svojo avtorsko pesem.

V hiši Marka Stankovića bo po novem odmeval otroški jok. Nekdanji finalist šova Slovenija ima talent je namreč postal očka. Pevec se je z ženo Hristino razveselil svojega prvega otroka, deklice, ki sta ji presrečna starša izbrala ime Nastja. Novico o prihodu nove družinske članice je Marko delil na družbenih omrežjih.

Želite avdicijske nastope spremljati v živo in spoznati naša nova voditelja in žirante? Prijavite se!

"Dragi prijatelji, rodila se je Nastja," je svetu sporočil Marko Stanković. Pevec je veselo novico, da je prvič postal očka, razkril kar z objavo na družbenih omrežjih, ko je na Instagram Storyju zgolj objavil fotografijo z rožnatim ozadjem in omenjenim napisom.

Marko Stanković je sporočil, da je postal oče.
Marko Stanković je sporočil, da je postal oče.
FOTO: Instagram

Več podrobnosti o novi družinski članici pa nekdanji finalist našega šova Slovenija ima talent še ni razkril. Novico, da bo po nedavni poroki s svojo drago Hristino kmalu postal oče, je razkril januarja ob predstavitvi svoje nove pesmi Mene zebe.

Preberi še Marko Stanković: Preden spoznaš svet, spoznaj svoja starša

Na Instagramu je nato večkrat delil utrinke svojega zasebnega življenja in nestrpnega pričakovanja. Z ženo sta pogosto snemala videe, na katerih sta se zabavala in prepevala dojenčici v trebuhu, Marko pa se je ob takšnih posnetkih večkrat pošalil, naj se otrok že v trebuščku navadi, kakšna starša ga čakata, ko pride na svet.

marko stanković rojstvo otrok hčerko vesela novica

Zaljubljena Kaja in Karlo: Skupaj ustvarjava najlepše spomine

Bibaleze.si Zvezdnik serije Južni veter presenetil z novico
24ur.com Dejan Dogaja bo kmalu postal očka: Pričakujeva fantka!
Bibaleze.si Ta znani Slovenec bo znova postal očka
Zadovoljna.si Znana Slovenka postala mamica, razveselila se je sina
Zadovoljna.si Znana Slovenka sporočila veselo novico
Bibaleze.si Veselje v Celju: Rudi Požeg Vancaš drugič postal oče
24ur.com Kaja Vidmar s hčerko Viktorijo na slavnostnem dogodku: Tati je naš ponos
Priporoča
  • naslovnica junij
  • Prenosna klimatska naprava
  • Balkonsko pohištvo
  • Žar na oglje
  • Ventilator
  • Sup
  • Robotska kosilnica
  • Plinski žar
  • Montažni bazen
  • Masažni bazen
  • Lounge pohištvo Deia
  • Inverterska klimatska naprava
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Njena hčerka je prvič spoznala bratca in reakcija je ganila splet
Video igre za najstnike: katere so primerne?
Video igre za najstnike: katere so primerne?
Otrok se boji glasnih zvokov, nevihte ali teme: kako pomagati?
Otrok se boji glasnih zvokov, nevihte ali teme: kako pomagati?
Igralka iskreno o materinstvu in karieri: "Trdo delo je del življenja"
Igralka iskreno o materinstvu in karieri: "Trdo delo je del življenja"
zadovoljna
Portal
Njuna kemija je pritegnila več pozornosti kot tekma
Tako zaljubljeno sta videti po več kot 25 letih zakona
Tako zaljubljeno sta videti po več kot 25 letih zakona
Anja Širovnik: 'Te občutke je res težko opisati z besedami'
Anja Širovnik: 'Te občutke je res težko opisati z besedami'
Kim Kardashian sredi incidenta v Monaku
Kim Kardashian sredi incidenta v Monaku
vizita
Portal
Vas muči glavobol? Rešitev je morda veliko preprostejša, kot mislite
Zakaj vas po jedi oblije vročina ali vam postane slabo? Razlog vas lahko preseneti
Zakaj vas po jedi oblije vročina ali vam postane slabo? Razlog vas lahko preseneti
Zakaj poleti zatekajo noge in kdaj je čas za pregled pri zdravniku
Zakaj poleti zatekajo noge in kdaj je čas za pregled pri zdravniku
Hrana je bila zanjo kot droga, danes je lažja za 27 kilogramov
Hrana je bila zanjo kot droga, danes je lažja za 27 kilogramov
cekin
Portal
Mnogi po 45. letu ostanejo brez povišice - to je njihova ključna napaka
To stanovanje v Ljubljani stane 2 milijona – poglejte, kaj dobite
To stanovanje v Ljubljani stane 2 milijona – poglejte, kaj dobite
Sanjski zaslužek sodnikov: V petih tednih do celoletne plače
Sanjski zaslužek sodnikov: V petih tednih do celoletne plače
Ruski bančni sistem na udaru: Zakaj je gotovina spet kraljica?
Ruski bančni sistem na udaru: Zakaj je gotovina spet kraljica?
moskisvet
Portal
Ali smrčanje vpliva na kakovost spanca?
Skoraj 30 let po filmu Selena ponovno videna skupaj
Skoraj 30 let po filmu Selena ponovno videna skupaj
15-letnik za dva milijona iz Slovenije na tuje
15-letnik za dva milijona iz Slovenije na tuje
5 najpogostejših napak, ki jih moški delajo pri uporabi parfumov
5 najpogostejših napak, ki jih moški delajo pri uporabi parfumov
dominvrt
Portal
Zato se listne uši vedno vrnejo na vaše rastline - to počnete narobe
Ali veste, kaj so te črne 'pošasti' na vaših rožah?
Ali veste, kaj so te črne 'pošasti' na vaših rožah?
Zakaj vaše vrtnice ne cvetijo tako lepo? To sta dve napaki, ki ju dela večina
Zakaj vaše vrtnice ne cvetijo tako lepo? To sta dve napaki, ki ju dela večina
Voda od kuhanega krompirja je lahko naravno gnojilo – če upoštevate eno pomembno pravilo
Voda od kuhanega krompirja je lahko naravno gnojilo – če upoštevate eno pomembno pravilo
okusno
Portal
5 mitov o margarini, ki jim še vedno verjamemo
Kremasta večerja iz enega pekača, ki navduši vsakogar
Kremasta večerja iz enega pekača, ki navduši vsakogar
Kreativne ideje za hrustljav in okusen zajtrk
Kreativne ideje za hrustljav in okusen zajtrk
Hitra sladica v kozarcu, ki vedno izgine med prvimi
Hitra sladica v kozarcu, ki vedno izgine med prvimi
voyo
Portal
Sanjski moški Avstralija
NeRealno
NeRealno
Zaznamovane: Resnica o kultu NXIVM
Zaznamovane: Resnica o kultu NXIVM
Čistilka
Čistilka
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1758