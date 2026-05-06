Marko Stanković: Preden spoznaš svet, spoznaj svoja starša

"Preden spoznaš svet, spoznaj svoja starša," se je pred začetkom posnetka izpisalo na zaslonu, nato pa je Marko Stanković začel peti. Nekdanji finalist šova Slovenija ima talent in njegova draga namreč pričakujeta svojega prvega otroka, trenutke do poroda pa si krajšata na zabaven način in z glasbo.
Zabaven posnetek, ki ga je bodoči očka objavil na družbenih omrežjih, prikazuje pevca med igranjem na kitaro in prepevanjem njegove najnovejše pesmi Mene zebe. Svoj glasbeni nastop je namenil trebuščku svoje drage, na katerem so bile narisane oči, nos in usta, bodoča mamica pa je na glasbo nežno plesala.
"Da, kmalu bova postala mama in očka. Kdo bi si mislil, da se bo zgodil čudež? Dojenček, takšna sva, kot sva, ampak sva tvoja," je zabaven posnetek še komentiral Marko, ki je januarja izdal svojo zadnjo pesem in takrat tudi razkril, da bo junija prvič postal oče. "Upam, da bom takrat res spoznal brezpogojno ljubezen," je takrat dodal.
