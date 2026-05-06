Domača scena

Marko Stanković: Preden spoznaš svet, spoznaj svoja starša

Beograd, 06. 05. 2026 07.59 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.A.
marko stanković

Marko Stanković in njegova draga odštevata dneve do trenutka, ko bosta v naročje stisnila svojega prvega otroka. Do predvidenega roka poroda je sicer še dober mesec, ki si ga zaljubljenca krajšata tudi z glasbo. Tako je nedavno Marko svojemu še nerojenemu otroku namenil pravi glasbeni nastop, zabavni posnetek pa je delil tudi na družbenih omrežjih.

"Preden spoznaš svet, spoznaj svoja starša," se je pred začetkom posnetka izpisalo na zaslonu, nato pa je Marko Stanković začel peti. Nekdanji finalist šova Slovenija ima talent in njegova draga namreč pričakujeta svojega prvega otroka, trenutke do poroda pa si krajšata na zabaven način in z glasbo.

Zabaven posnetek, ki ga je bodoči očka objavil na družbenih omrežjih, prikazuje pevca med igranjem na kitaro in prepevanjem njegove najnovejše pesmi Mene zebe. Svoj glasbeni nastop je namenil trebuščku svoje drage, na katerem so bile narisane oči, nos in usta, bodoča mamica pa je na glasbo nežno plesala.

"Da, kmalu bova postala mama in očka. Kdo bi si mislil, da se bo zgodil čudež? Dojenček, takšna sva, kot sva, ampak sva tvoja," je zabaven posnetek še komentiral Marko, ki je januarja izdal svojo zadnjo pesem in takrat tudi razkril, da bo junija prvič postal oče. "Upam, da bom takrat res spoznal brezpogojno ljubezen," je takrat dodal.

Met Gala 2026: Nicole Kidman in njena hči Sunday Rose v središču pozornosti
Počitnice v Toskani: Izlet, ki si ga bo otrok zapomnil za vedno
Imena za rojene v maju, ki jih predlaga numerologinja
Kim Kardashian za ozadje telefona izbrala samo enega otroka
Srbska lepotica po ločitvi že v novem razmerju
Dnevni horoskop: Ovni so polni idej, raki iščejo odgovore
To je trenutno najbolj zaželen model balerink
To vedno pozabimo očistiti
Diagnozo je našla na internetu in končno začela hujšati, a brez injekcij ne more
Kako jesti 'normalno' in vseeno izboljšati svoje zdravje do poletja
Študija je končno razkrila, katero mleko je bolj zdravo za srce
Zdravniki opozarjajo: sedenje lahko sklepe obrabi hitreje, kot si mislite
Pozabili ste plačati davek? Kazen je lahko tudi 5.000 evrov, a veliko ljudi za to sploh ne ve
Kako preživeti do naslednje plače (in pri tem ne trpeti)?
Več hrane za manj denarja: Pametni triki, ki dejansko delujejo
Modni spektakel podira rekorde: kako je film v hipu napolnil blagajne
Kako je nekdanji davčni svetovalec ustvaril eno najbolj priljubljenih pic v Sloveniji?
Nekoč zvezda, danes voznik avtobusa: po prevari ostal brez prihrankov
Mladi izgubljajo nadzor: ta odvisnost postaja vse pogostejša
Damjan Murko razkril, kaj ohranja njegov 18-letni zakon tako močan
Vrt v maju: kaj posaditi in katera vrtna opravila so ključna
Kaj storiti, če na svojem vrtu opazite čebelji roj
Ta trik z vzglavnikom ohrani posteljnino svežo več mesecev
Pastirica Petra: Navdihujoča zgodba o življenju v sožitju z naravo
Sestavina, ki jo marsikdo obožuje, lahko prispeva k daljšemu življenju
Večerja, ki nasiti, a ne redi: pripravljena iz samo 4 sestavin
Trik za najbolj sočnega piščanca, ki ga večina sploh ne pozna
Hitra sladica, ko se vam po službi "zalušta" nekaj sladkega
Kmetija
Podivjani pes
Naključni morilec
Delovna akcija
