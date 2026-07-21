Marko Stanković: To je najlepša stvar, ki se nama je z ženo zgodila

Marko Stanković in njegova žena Hristina sta se pred dobrim mesecem dni razveselila svojega prvega otroka. Družini se je pridružila deklica po imenu Nastja. Kako se je spremenila družinska dinamika po rojstvu hčerke? "Mene so vsi strašili, Marko pazi, življenje se ti bo čisto obrnilo, ves čas boš utrujen in nenaspan. Ampak ni res," se je zasmejal pevec.

Marko Stanković in njegova Hristina sta junija prvič postala starša. FOTO: Marko Stanković

Nekdanji finalist šova Slovenija ima talent pravi, da je njegova hčerka zelo pridna in da se jima je z ženo uresničila največja želja, ko sta postala starša. "To je najlepša stvar, ki se je zgodila meni in moji ženi. Oba sva zelo vesela, da imava priložnost, da gradiva našo majhno družinico vsako sekundico z njo. Slaviva, da imava priložnost biti ob tako milem, majhnem bitju," je bil iskren.