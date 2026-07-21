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Domača scena

Marko Stanković: To je najlepša stvar, ki se nama je z ženo zgodila

Ljubljana, 21. 07. 2026 06.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Anastasija Jović K.A.
Marko Stanković

Marko Stanković je pred dobrim mesecem dni postal oče. Z ženo Hristino sta se razveselila svojega prvega otroka, hčerke Nastje. Po mesecu dni je dinamika v družini Stanković že kar precej ustaljena in kot pravi nekdanji finalist šova Slovenija ima talent, se ni uresničilo nič, s čimer so ga strašili prijatelji.

Marko Stanković in njegova žena Hristina sta se pred dobrim mesecem dni razveselila svojega prvega otroka. Družini se je pridružila deklica po imenu Nastja. Kako se je spremenila družinska dinamika po rojstvu hčerke? "Mene so vsi strašili, Marko pazi, življenje se ti bo čisto obrnilo, ves čas boš utrujen in nenaspan. Ampak ni res," se je zasmejal pevec.

Marko Stanković in njegova Hristina sta junija prvič postala starša.
Marko Stanković in njegova Hristina sta junija prvič postala starša.
FOTO: Marko Stanković

Nekdanji finalist šova Slovenija ima talent pravi, da je njegova hčerka zelo pridna in da se jima je z ženo uresničila največja želja, ko sta postala starša. "To je najlepša stvar, ki se je zgodila meni in moji ženi. Oba sva zelo vesela, da imava priložnost, da gradiva našo majhno družinico vsako sekundico z njo. Slaviva, da imava priložnost biti ob tako milem, majhnem bitju," je bil iskren.

Preberi še Marko Stanković postal očka: Rodila se je Nastja

Marku uspeva odlično usklajevati glasbeno in družinsko življenje. A brez dobre podpore doma ne bi šlo. "Imam privilegij, da moja žena ve in razume, kakšen je moj poklic. Ko mene ni, ona skrbi za otroka. Ko pridem ob 5. uri zjutraj domov, jo objamem in jo stiskam do 7. ali 8. ure zjutraj," je povedal in še dodal, da še nikoli v življenju ni toliko prepeval. "Saj imam nastope, ampak doma pa pojem resnično vsako sekundo v dnevu. Baje je to bolj pomembno za otroka kot to, da se pogovarjaš z njim," je povedal. Če bo tudi hčerka glasbenica, pa si ne upa napovedati.

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