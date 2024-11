Marko Verdev o homoseksualnosti, drogah, depresiji in anksioznosti

"Dejala je, da si je ne upa prebrati, saj jo je strah, jaz pa sem ji rekel, da je ni treba biti strah, ker tako pač je. Zdaj pa, ko jo je prebrala, je rekla, da je težka zanjo, za mamo, ampak da je ponosna," je povedal Marko Verdev.

"Zame je bila knjiga krasna v tem pogledu, saj lahko iz nje razbereš, da po vsakemu padcu ne stopiš le naprej in se dvigneš, ampak poskočiš in celo zapoješ," je dejala Slovenka leta 2017 Petra Greiner.

"Všeč mi je, da je to knjiga, ki zagotovo nikoli ne bo izbrana za bralno značko, kar pomeni, da je ravno prav ostra in pikantna. Meni je všeč, ker se ta poslovnež brez kravate, ta potetoviranec, dobesedno razgali do spodnjega perila in v nekaterih poglavjih še dlje. Všeč mi je njegova iskrenost in zelo, zelo nenavadna življenjska zgodba," je povedal novinar Denis Živčec.

"Meni je bila to šok terapija. Vsaka naslednja stran je bila bolj šokantna. Ampak na koncu je res srčna in je res izkaz neke ultimativne svobode, ki si jo človek vzame zato, da pove, tako kot je in to resnično občudujem pri Marku," je povedala kolumnistka in komičarka Maja Monrue.