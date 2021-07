Marko Vozelj okreva po nepričakovanem posegu

Slovenski pevec Marko Vozelj že okreva po operaciji slepiča. Zaupal nam je, da se je slabo počutil in zaradi bolečin obiskal urgenco. Tam je bil po opravljenem pregledu napoten na operacijo slepiča. "Take stvari se vedno zgodijo nepričakovano in jih ne moremo načrtovati vnaprej. Če bi se to zgodilo vsaj deset dni prej, bi mogoče še lahko nastopil v Zagorju, sedaj pa je na žalost višja sila to preprečila. Nadomestila me bo Helena Blagne, sam pa bom najprej okreval, koncerti pa bodo sledili po dopustu," nam je zaupal Vozelj.