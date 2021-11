Marko Vozelj: To je najlepše besedilo, kar sem ga napisal do sedaj

Pevec Marko Vozelj se skupaj z Mojstri predstavlja v novi pesmi, v kateri opisuje starševsko ljubezen in poudarja, da otroci ostajamo vse do trenutka, dokler so živi naši starši. Pesem, za katero je pevec dejal, da ima najlepše besedilo, kar ga je kadarkoli napisal, je posvetil svojima dvema hčerkama.

Slovenski glasbenik Marko Vozelj ima za svoje oboževalce novo glasbeno presenečenje. Moči je združil z dobrim prijateljem Matjažem Vlašičem in skupino Mojstri ter ustvaril pesem o starševski ljubezni. "Trta mojih dni je prispodoba za otroka, za katerega je v srcu starša vedno prižgana luč. Kot pravi stara modrost, so otroci za vzgajanje, vnuki za razvajanje, vsi pa so trta naših dni in naše sledi," je prispodobo pojasnil Vozelj.

icon-expand Marko Vozelj je pesem posvetil svojima hčerkama. FOTO: osebni arhiv izvajalca

Z ekipo Mojstrov, ki jo sestavljajo Matjaž Vlašič, Marko Lednik, Štefan Šarkezi, Samo Jezovšek in Maj Vlašič je videospot za pesem posnel med kraškimi vinogradi, ki so po besedah pevca sijali v jesenskih barvah. "Zgodba prikazuje tri generacije, posebna metafora pa je star gugalnik, ki ponazarja naše življenje. Ta se na koncu videospota ustavi in simbolično zaključi življenjski krog."

icon-expand Marku so na pomoč priskočili Mojstri. FOTO: osebni arhiv izvajalca