Martina Ipša opozorila na vse, kar je narobe z današnjo družbo

Martina Ipša je v sredo poskrbela, da je po mariborski Festivalni dvorani odmeval smeh. Premierno je namreč predstavila svojo novo stand up komedijo Vsi so nori, razen nas , v kateri se je dotaknila vseh norosti človeške narave, ki so prišle do izraza v času epidemije covida-19.

V uro in pol dolgi predstavi se je mariborska komičarka dotaknila različnih norosti človeške narave, ki so še posebej značilne za Slovence. Od tega, kakšne hiše gradimo in kako se vzgoja otrok danes razlikuje od vzgoje nekoč, do tega, kako se obnašamo na dopustih. Martina tokrat ni gledalcev zgolj nasmejala, ampak jim je dala tudi misliti, ko se je dotaknila nekaterih perečih tematik in krivic. Predstavo je zaključila z izjemno močnim, čustvenim sporočilom, s katerim je opozorila na vse, kar je narobe z današnjo družbo, predvsem v odnosu do žensk.

Občinstvo je bilo s slišanim več kot navdušeno, saj ji je namenilo več minutne stoječe ovacije – na oder se je morala vrniti kar šestkrat. Med gledalci, ki so si predstavo ogledali so bili številni znani obrazi, med njimi tudi Helena Blagne, Ana Žontar Kristanc, Jernej Kuntner, Filip Flisar, Robert Roškar, Jerica Zupan, Jasna Kuljaj, Andrej Težak Tešky, Klemen Bunderla in Nino Ošlak.