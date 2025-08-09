Maruša Ferk praznuje peto obletnico poroke: Naša družina raste

Nekdanja slovenska alpska smučarka Maruša Ferk Saioni in njen mož, prav tako nekdanji francoski smučar Christoph Saioni, praznujeta peto obletnico poroke. 36-letnica je ta mejnik obeležila tudi na družbenem omrežju, kjer je delila nekaj družinskih fotografij, ob njih pa pripisala, da njihova družina raste.

"5 let. Najina majhna družinica raste," je ob poročni fotografiji in treh z malo Romi pripisala 36-letna nekdanja smučarka. "Čestitke obema in velik poljub vsem trem," je zapisal eden od sledilcev, z emojijem rdečega srca in dvignjenih dlani pa ji je čestitala tudi smučarska kolegica Ilka Štuhec.