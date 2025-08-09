Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronika Domača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Domača scena

Maruša Ferk praznuje peto obletnico poroke: Naša družina raste

Nica, 09. 08. 2025 09.28 | Posodobljeno pred 25 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
K.Z.
Komentarji
2

Nekdanja slovenska alpska smučarka Maruša Ferk Saioni in njen mož, prav tako nekdanji francoski smučar Christoph Saioni, praznujeta peto obletnico poroke. 36-letnica je ta mejnik obeležila tudi na družbenem omrežju, kjer je delila nekaj družinskih fotografij, ob njih pa pripisala, da njihova družina raste.

Maruša Ferk je vstopila v šesto leto zakonske zveze. Nekdanja slovenska alpska smučarka, ki je poročena s Christophom Saionijem, je na družbenem omrežju objavila družinske fotografije, pod njimi pa so se kmalu zvrstili številni komentarji čestitk in dobrih želja zakoncema, ki sta se leta 2023 razveselila hčerke Romi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"5 let. Najina majhna družinica raste," je ob poročni fotografiji in treh z malo Romi pripisala 36-letna nekdanja smučarka. "Čestitke obema in velik poljub vsem trem," je zapisal eden od sledilcev, z emojijem rdečega srca in dvignjenih dlani pa ji je čestitala tudi smučarska kolegica Ilka Štuhec.

Preberi še Nekdanja slovenska smučarka rodila deklico: 'Oboževala bo šport'

Maruša in 20 let starejši Francoz sta pred oltar stopila avgusta 2020 v francoskem letovišču Nici, tri leta pozneje pa sta se razveselila prvorojenke.

maruša ferk obletnica poroke družina Christoph Saioni
Naslednji članek

Mitja Okorn se je razveselil druge hčerke

  • LESTEV
  • NADSTRESEK
  • VINILNI
  • VIJACNIKI
  • CISTILNIK
  • DRSNA VRATA
  • VHODNA VRATA
  • BALKONSKO POHISTVO
  • KOSILNICA
  • KOPALNISKO POHISTVO
  • ZAR
  • REGAL
  • VRTNA HISKA
  • PLASTICNA OMARA
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Trikrat cepljen
09. 08. 2025 09.53
Je kar nekaj desetletij branila čast slovenk na belih poljanah. Alpsko sučanje ne gledam več, odkar je Maruša prenehala tekmovati.
ODGOVORI
0 0
Podlesničar
09. 08. 2025 09.49
Maruša vrni se 🙏
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1065