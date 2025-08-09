Maruša Ferk praznuje peto obletnico poroke: Naša družina raste

Maruša Ferk je vstopila v šesto leto zakonske zveze. Nekdanja slovenska alpska smučarka, ki je poročena s Christophom Saionijem, je na družbenem omrežju objavila družinske fotografije, pod njimi pa so se kmalu zvrstili številni komentarji čestitk in dobrih želja zakoncema, ki sta se leta 2023 razveselila hčerke Romi.
"5 let. Najina majhna družinica raste," je ob poročni fotografiji in treh z malo Romi pripisala 36-letna nekdanja smučarka. "Čestitke obema in velik poljub vsem trem," je zapisal eden od sledilcev, z emojijem rdečega srca in dvignjenih dlani pa ji je čestitala tudi smučarska kolegica Ilka Štuhec.
Maruša in 20 let starejši Francoz sta pred oltar stopila avgusta 2020 v francoskem letovišču Nici, tri leta pozneje pa sta se razveselila prvorojenke.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.