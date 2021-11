Mary in Tjaša iz šova Sanjski moški: 'Nikoli se ne bova izdali'

Tjaša Kramarič je zadnjih 13 let živela v Franciji. Pot v Slovenijo jo je znova pripeljala v upanju, da bi našla ljubezen v šovu Sanjski moški , a to se ni zgodilo. Pri osvajanju Sanjskega Gregorja Čeglaja je bila neuspešna tudi kandidatka Mary Ševo . Če sta dekleti v šov vstopili kot tekmici, pa sta ga zapustili kot prijateljici. Ko so kamere ugasnile, sta se začeli veliko družiti in njun odnos je kmalu prerasel v pravo prijateljstvo.

"Z Mary se najbolj razumeva in tudi izven šova se z njo največ družim, slišiva se vsak dan, vidiva se skoraj vsak dan … rodilo se je res neverjetno lepo prijateljstvo. Med nama je tudi velika razlika v letih – jaz bom 22, ona pa 35 let – in lahko rečem, da leta za pristno prijateljstvo niso pomembna. To najino prijateljstvo je res nekaj, česar si nisem nikoli predstavljala. Postali sva takšni prijateljici, da lahko ena drugi poveva vse in nikoli se ne bova izdali," za 24ur.com pove Tjaša.

"Tjaša je zelo mlada punca, ampak je moderna, zabavna in osebno imam rada takšne ljudi. Zelo sva se ujeli in na splošno si zelo pomagava, kar se tiče poslovnega sodelovanja in osebnih stvari. Druga drugo vedno pokličeva, zaupava si, veliko časa preživiva skupaj ... Mogoče mi tudi bolj zaupa, ker sem starejša in obe veva, da lahko računava druga na drugo," je njuno prijateljstvo opisala Mary, ki velja za osebo z močnim značajem, Tjaša pa za nekoliko bolj umirjeno.

"Res je, da ko ljudje pogledajo to najino fotografijo, si mislijo: 'O moj bog, kaj je to. Že spet sta goli.' Ampak ni pomembna samo golota, pomembno je, kaj ta fotografija pove. In jaz vedno vidim čez sliko. Bolj umetnost kot kaj drugega. Sicer pa golota ne sme biti več tabu, živimo v 21. stoletju, kaj se bomo zdaj spraševali, ali je nekaj v redu ali ne. Meni je končni izdelek, fotografija zelo všeč. Res pa je, da ni vse za javnost (nasmeh)."

Kljub vsem kritikam, ki so se na družbenih omrežjih vsule na kandidatke šova Sanjski moški, nobena ne obžaluje, da je bila del tega televizijskega projekta. Mary brez dlake na jeziku pove, da se ji je življenje po šovu zelo spremenilo na boljše: "Ne glede na vse, je bil šov Sanjski moški zanimiva izkušnja. Prijaviš se zaradi ljubezni, spoznaš veliko različnih karakterjev, še bolj spoznaš sebe. To je bila zelo psihološka igra, sebe preizkušaš, kako daleč greš, koliko imaš močne živce, koliko si psihično stabilen, koliko te kakšne stvari ne zlomijo. Če povzamem, je bila res zanimiva izkušnja, ob kateri sem se veliko naučila. Zdi se mi, da sem po šovu postala še močnejša, bolj samozavestna. Ne glede na to, kakšne kritike, ki jih zdaj dobivamo – kritike bodo vedno – mene to več ne prizadene in mi ne pride do živega. Ta izkušnja me je še dodatno oblikovala, me naučila nekaterih stvari, mentalno sem zrasla in še bolj sem srečna. Trenutno zelo uživam ne glede na vso situacijo s korono."

Njenim besedam se pridružuje tudi Tjaša, ki ima o sami izkušnji s šovom zgolj lepe besede:"Zame je bila to nora izkušnja, po eni strani tudi zato, ker sem se veliko naučila in tudi jaz kot oseba sem zelo zrasla. Psihološko gledano, se ti vse spremeni. Pogled na svet, dolgo časa si ločen od svojih domačih in potem se zavedaš, koliko je pomembno preživljati čas s svojimi, ta šov te nauči veliko stvari. Tam notri si sam s sabo, ne poznaš nobenega, postaneš bolj čustven … Šov kot šov mi je bil top. Ne glede na to, koliko so se nekatera dekleta spravljala name, ker tudi dekleta, ki se bodo prijavila za novega Sanjskega moškega morajo pričakovati, da če dekleta začutijo konkurenco, hitro postaneš tarča. Po eni strani moraš biti dovolj močan, psihološko moraš imeti vse pod nadzorom."