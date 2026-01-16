Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Domača scena

MasterChef sodnik Mojmir Šiftar bo prvič postal oče

Ljubljana, 16. 01. 2026 06.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Mojmir Šiftar

Mojmirja Šiftarja je Slovenija bolje spoznala, ko je kuharski mojster postal sodnik v priljubljenem šovu MasterChef Slovenija, že kmalu pa se bo znašel še v eni novi vlogi – postal bo oče.

Kuharski mojster in sodnik v šovu MasterChef Slovenija, Mojmir Šiftar, se bo kmalu razveselil prvega otroka. Veselo novico sta s soprogo Anjo sporočila ob začetku leta na družbenem omrežju, kot nam je zaupal chef, pa se najbolj veselita vseh prvih trenutkov, ki so pred njima, in novih izzivov, ki jih prinaša vloga starša.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kako ste se počutili, ko ste izvedeli za novico, da boste prvič postali oče?

Občutki so bili mešanica velike sreče in vznemirjenja, hkrati pa tudi zavedanja odgovornosti, saj gre za novo poglavje v najinem življenju.

Veselo novico sta z ženo dolgo skrivala. Kako vama je to uspelo in zakaj sta se odločila, da jo toliko časa zadržita zase?

Iskreno – želela sva si, da je to najprej najin čas. Brez pritiskov in vprašanj. Nosečnost sva želela doživeti v bolj intimnem krogu.

Kako se pripravljata na prihod dojenčka?

Počasi in z veliko navdušenja. Veliko se pogovarjava, malo brskava po knjigah in spletu, predvsem pa želiva biti čim bolj prisotna v vsakem trenutku.

Sta se pozanimala o spolu ali želita, da je presenečenje?

Spol veva že nekaj časa in sva zelo vesela.

Imata že izbrano ime?

Imava nekaj idej, dokončne odločitve pa še ni. Zdi se nama, da bo ime prišlo ob pravem času.

Komu sta veselo novico najprej razkrila?

Najprej seveda najinim najbližjim – družini in nekaj najtesnejšim prijateljem.

Česa se najbolj veselita in ali vaju je česa strah?

Najbolj se veseliva vseh prvih trenutkov in novih izzivov. Prisoten pa je tudi kanček strahu pred odgovornostjo, saj si oba želiva biti dobra starša.

mojmir šiftar kuharski mojster otrok prvič oče masterchef slovenija

Luka Dončić ob sončnem zahodu užival na plaži ob športnih igrah

  • katalog
  • kamin
  • kamera
  • rastlinjak
  • kopalnica
  • generator
  • verige
  • kovček
  • omare
  • regal
  • radiator
  • sesalnik
  • dereze
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Veste, kaj je pravilo 7-7-7?
Mama gospodinja – tako se vidi zvezdnica
Mama gospodinja – tako se vidi zvezdnica
Otrok ne dela nalog - lenoba ali nekaj drugega?
Otrok ne dela nalog - lenoba ali nekaj drugega?
Sin legende po očetovih stopinjah
Sin legende po očetovih stopinjah
zadovoljna
Portal
Slovenska voditeljica se je razveselila deklice
Dnevni horoskop: Ovni ne bodo hiteli, rake čaka slaba novica
Dnevni horoskop: Ovni ne bodo hiteli, rake čaka slaba novica
Pozabite na črno, hlače v tej barvi bomo nosile v letu 2026
Pozabite na črno, hlače v tej barvi bomo nosile v letu 2026
Tako boste pokurili do 40 % več kalorij kot z običajno hojo
Tako boste pokurili do 40 % več kalorij kot z običajno hojo
vizita
Portal
Ciroza jeter: smrtonosna bolezen, ki napreduje, še preden opazite simptome
4 dejavniki, ki lahko napovedujejo srčni infarkt
4 dejavniki, ki lahko napovedujejo srčni infarkt
Živila, ki lahko hitro zvišajo prenizko raven krvnega sladkorja
Živila, ki lahko hitro zvišajo prenizko raven krvnega sladkorja
Največjo škodo si delate z nerealnimi cilji
Največjo škodo si delate z nerealnimi cilji
cekin
Portal
Nujno razmislite o spremembi, če uporabljate te kode PIN
Prepoznajte svojega šefa in se izognite stresu
Prepoznajte svojega šefa in se izognite stresu
Visoke kazni na avstrijskih cestah: ne pozabite na veljavno vinjeto!
Visoke kazni na avstrijskih cestah: ne pozabite na veljavno vinjeto!
Do 200 evrov za dve uri dela: odkrijte skriti potencial čiščenja!
Do 200 evrov za dve uri dela: odkrijte skriti potencial čiščenja!
moskisvet
Portal
V razmerju je s tremi ženskami hkrati
Spoznajte otok, o katerem trenutno govori ves svet
Spoznajte otok, o katerem trenutno govori ves svet
Brisalci: Kako pogosto jih je treba menjati?
Brisalci: Kako pogosto jih je treba menjati?
Par, ki ostaja nerazdružljiv
Par, ki ostaja nerazdružljiv
dominvrt
Portal
Zimsko mulčenje vrta: kdaj je koristno in kdaj škodljivo
Zato bi morali dati tableto za pomivalni stroj v straniščno školjko
Zato bi morali dati tableto za pomivalni stroj v straniščno školjko
S tem pozimi nikoli ne hranite ptičkov
S tem pozimi nikoli ne hranite ptičkov
To je kuhinja Luke Modrića
To je kuhinja Luke Modrića
okusno
Portal
Sladica, ki jo je nemogoče nehati jesti
Navdih za vikend: 5 receptov naših bralcev za popolno družinsko kosilo
Navdih za vikend: 5 receptov naših bralcev za popolno družinsko kosilo
Najboljše pecivo na svetu: sanjska kombinacija biskvita, kreme in meringe
Najboljše pecivo na svetu: sanjska kombinacija biskvita, kreme in meringe
Super recept s proseno kašo, ki ni sladica
Super recept s proseno kašo, ki ni sladica
voyo
Portal
Čao Bela
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
Čas smrti
Čas smrti
Jutranja ptica
Jutranja ptica
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450