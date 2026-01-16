MasterChef sodnik Mojmir Šiftar bo prvič postal oče

Kuharski mojster in sodnik v šovu MasterChef Slovenija, Mojmir Šiftar, se bo kmalu razveselil prvega otroka. Veselo novico sta s soprogo Anjo sporočila ob začetku leta na družbenem omrežju, kot nam je zaupal chef, pa se najbolj veselita vseh prvih trenutkov, ki so pred njima, in novih izzivov, ki jih prinaša vloga starša.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Kako ste se počutili, ko ste izvedeli za novico, da boste prvič postali oče?

Občutki so bili mešanica velike sreče in vznemirjenja, hkrati pa tudi zavedanja odgovornosti, saj gre za novo poglavje v najinem življenju.

Veselo novico sta z ženo dolgo skrivala. Kako vama je to uspelo in zakaj sta se odločila, da jo toliko časa zadržita zase?

Iskreno – želela sva si, da je to najprej najin čas. Brez pritiskov in vprašanj. Nosečnost sva želela doživeti v bolj intimnem krogu.

Kako se pripravljata na prihod dojenčka?

Počasi in z veliko navdušenja. Veliko se pogovarjava, malo brskava po knjigah in spletu, predvsem pa želiva biti čim bolj prisotna v vsakem trenutku.

Sta se pozanimala o spolu ali želita, da je presenečenje?

Spol veva že nekaj časa in sva zelo vesela.

Imata že izbrano ime?

Imava nekaj idej, dokončne odločitve pa še ni. Zdi se nama, da bo ime prišlo ob pravem času.

Komu sta veselo novico najprej razkrila?

Najprej seveda najinim najbližjim – družini in nekaj najtesnejšim prijateljem.

Česa se najbolj veselita in ali vaju je česa strah?