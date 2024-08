MasterChef tekmovalci uresničili željo in pripravili poseben dogodek

V šestih hodih so zmagovalec letošnje kuharske sezone Luka Pangos ter njegova sotekmovalca Lidija Subašić in Jure Pavlič postregli z jedmi, ki so v šovu najbolj navdušile sodnike. Večerje se je udeležil tudi sodnik v šovu Mojmir Šiftar. "Danes sem tukaj kot gost, kot mentor," je povedal sodnik in dejal, da ga zanima, kako so kuharji po šovu napredovali.

Meni, ki je vključeval šest hodov, je bil zasnovan na morskih specialitetah – kajti poletni večeri so kot nalašč za ribe. Gostje so lahko okusili vrhunsko pripravljene sardele, hobotnico in brancina. Za sladico so bili postreženi s svežo jogurtovo kreacijo, obogateno s pistacijo in malino, ki je popolno zaokrožila kulinarični dogodek. Večerjo je spremljalo skrbno izbrano vino.

Zagotovo je vzcvetelo prijateljstvo med Luko, Juretom in Lidijo, ki so od šova vseskozi na zvezi. To je prvi njihov skupni dogodek. Idejni vodja ulične večerje je bila tokrat Lidija: "To so bile naše želje že znotraj hiše, ko smo se pogovarjali in rekli, da mi trije moramo še delati dogodke skupaj in uresničilo se je," je dejala Lidija, Luka pa predstavil, da gre za 'pop-up' večerjo na ulici, v katero so združili najboljše komponente šova. Tokrat, kot je povedal Luka, z veliko stresa, saj so se želeli izkazati in dokazati, da so na pravi poti.