Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Domača scena

Matea Benedetti: Oblikovalec skozi modo lahko govori o prihodnosti

Ljubljana, 10. 10. 2026 07.00 pred 1 uro 4 min branja 0

Avtor:
Klavdija Zver
Matea Benedetti z Rossano Diano

Slovenska luksuzna modna znamka Benedetti Life je svojo najnovejšo kolekcijo v času tedna mode v Milanu predstavila v zgodovinskem Museo Bagatti Valsecchi, na eni najbolj prestižnih lokacij v mestu. Ekskluzivna predstavitev v atriju muzeja je združila svet mode, luksuznih avtomobilov, parfumerije in gastronomije ter pritegnila številne mednarodno prepoznavne goste, med njimi Jennifer Lopez, Adama Sandlerja, Rosie Huntington-Whiteley, Candice Swanepoel in Altona Masona.

Slovenska modna oblikovalka Matea Benedetti se je s svojo luksuzno modno znamko Benedetti Life že pred leti umestila na svetovni modni zemljevid. Nedavno je najnovejšo kolekcijo predstavila v sklopu tedna mode v Milanu, ogledali pa so si jo tudi svetovni zvezdniki. Po italijanski modni prestolnici se kolekcija seli na modne brvi v Ljubljano, THE WHALES SS27, kakor jo je poimenovala, pa je poklon kitom in oceanom ter raziskuje prihodnost luksuzne mode skozi inovativne materiale iz oljk, evkaliptusa, ananasa, alg in drugih naravnih ter recikliranih virov.

Ulice Milana v Benedetti Life oblačilih iz evkaliptusa in eko bombaža.
Ulice Milana v Benedetti Life oblačilih iz evkaliptusa in eko bombaža.
FOTO: Arhiv Benedetti Life

Zakaj ste čutili, da bi se poklonili kitom in oceanom?

V zadnjih letih vse bolj jasno vidimo, da se v oceanih dogaja nekaj zelo resnega. Znanstveniki opozarjajo na spremembe v vedenju kitov, njihovih migracijah, prehranjevanju in tudi njihovem petju. Pri nekaterih populacijah so te spremembe povezane s spreminjanjem morskih ekosistemov in zmanjšano razpoložljivostjo hrane. Kiti se hranijo tudi s planktonom. Fitoplankton je temelj morskih prehranskih verig in pomemben proizvajalec kisika na Zemlji. Ko se spreminja ocean, se ne spreminja samo življenjski prostor kitov – spreminja se sistem, od katerega smo odvisni tudi ljudje. Zato se mi je zdelo nujno, da kolekcijo posvetim tem izjemnim bitjem. Kiti so na Zemlji veliko dlje kot človek. Preživeli so ogromne spremembe planeta, mi pa smo v zelo kratkem času sposobni spreminjati ekosisteme do te mere, da ogrožamo tudi njihovo prihodnost.

Nova kolekcija Benedetti Life je poklon oceanom in kitom.
Nova kolekcija Benedetti Life je poklon oceanom in kitom.
FOTO: Stefan Sokolovski

Pri ustvarjanju kolekcije ste tudi tokrat posegli po recikliranih materialih. Zakaj se vam zdi pomembno ozaveščanje o okolju tudi prek mode? Kaj sicer menite o tako imenovani 'hitri modi'?

Moda ima izjemno moč. Ne vpliva samo na to, kaj oblečemo, ampak tudi na to, kaj občutimo, o čem razmišljamo in kakšne vrednote sprejemamo. Zato verjamem, da lahko oblikovalec skozi modo govori tudi o prihodnosti.

Pri Benedetti Life ne želim ustvarjati oblačil, ki bi bila samo vizualno privlačna, ampak želim pokazati, da lahko obstajajo drugačne možnosti. Uporabljamo naravne, certificirane, reciklirane in inovativne materiale – od materialov iz oljk, evkaliptusa, ananasa in alg do organskih in recikliranih tekstilij. Zame je pomembno, da je material del zgodbe in ne samo tehnična lastnost izdelka.

Hitra moda je po mojem mnenju eden največjih paradoksov sodobne mode. Ustvarja ogromne količine oblačil, ki so pogosto namenjena zelo kratkemu življenjskemu ciklu. Moda pa bi morala biti ravno nasprotno – nekaj, kar ima vrednost, značaj in trajanje.

Luis Monteiro (lastnik Art & Parfums Milano) z Mateo Benedetti.
Luis Monteiro (lastnik Art & Parfums Milano) z Mateo Benedetti.
FOTO: osebni arhiv

Predstavitev v Milanu je združila svet mode, luksuznih avtomobilov, parfumerije in gastronomije. Kaj vse to pomeni? Kako ste snovali predstavitev in s kom ste sodelovali?

Želela sem ustvariti izkušnjo, ne samo klasične modne predstavitve. Moda je vedno povezana z drugimi oblikami umetnosti, oblikovanja in življenjskega sloga. Če govorimo o luksuzu, ne govorimo samo o oblačilu, ampak o celotnem občutku, ki ga ustvarimo okoli njega.

Zato je bila lokacija v Museo Bagatti Valsecchi, znotraj nišne parfumerije Art & Parfums, med Via Montenapoleone in Via della Spiga, tako pomembna. Gre za izjemno zgodovinsko in kulturno okolje, ki samo po sebi pripoveduje zgodbo o italijanski estetiki, umetnosti in prefinjenosti.

Predstavitev je potekala v atriju muzeja, kjer sta se srečala svet prestižne parfumerije in kultne milanske gastronomije z restavracijo Il Salumaio di Montenapoleone. V sodelovanju s KheroDriving pa smo dodali še ekskluzivno fotografiranje in mini razstavo s Ferrariji.

Kolekcija Benedetti Life na obešalnikih v Milanu.
Kolekcija Benedetti Life na obešalnikih v Milanu.
FOTO: Arhiv Benedetti Life

Zame je bilo zanimivo prav to prepletanje različnih svetov. Luksuzni avtomobili, nišni parfumi, gastronomija in moda imajo namreč nekaj skupnega – vsi govorijo o oblikovanju izkušnje, o estetiki, občutkih, detajlih in želji po nečem posebnem.

Želela sem, da se tudi Benedetti Life v tem okolju ne predstavi samo kot modna znamka, ampak kot celostna luksuzna izkušnja.

V Milanu ste pritegnili številne zvezdniške obraze, med katerimi so bili Jennifer Lopez, Adam Sandler, Rosie Huntington-Whiteley, Candice Swanepoel in Alton Mason. Kako se počutite ob tem, ko prepričate tudi tako vplivne in znane ljudi? Ste bili z njimi v stiku? Kakšni so bili njihovi odzivi?

Prisotnost tako prepoznavnih imen je seveda prijetna potrditev, vendar je ne razumem kot cilj. Zame je veliko pomembneje, kaj jih je pritegnilo. V času milanskega tedna mode se na enem mestu sreča izjemno veliko ljudi, ki vsakodnevno vidijo na stotine kolekcij, zato je njihova pozornost nekaj, kar moraš znati najprej pridobiti.

Maneken Alton Mason in Matea Benedetti.
Maneken Alton Mason in Matea Benedetti.
FOTO: osebni arhiv

Z nekaterimi gosti smo bili v neposrednem stiku, zanimala jih je zgodba oblačil, pri drugih je šlo za obisk in ogled predstavitve. Pri največjih zvezdah je seveda vse zelo organizirano in varovano – večja kot je njihova medijska izpostavljenost, bolj omejen je tudi neposreden dostop do njih.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
matea benedetti teden mode ljubljana modna oblikovalka moda teden mode milano materiali

Natalija Gros in Rok Kunaver naj bi se razveselila prvega skupnega otroka

24ur.com Modna revija Meseca italijanske mode že peto leto zapored navdušila obiskovalce
24ur.com Jelena Karleuša na modni reviji v Parizu skupaj z Ronaldovo Georgino
24ur.com Jubilejni ljubljanski teden mode privabil številne priznane modne oblikovalce
24ur.com Valentina Vatovci iz Obale okronana za World Top Model Slovenije
24ur.com Bernarda Marovt: Modele osebno pospremim na modne agencije v Milano
Zadovoljna.si Bili smo na Ljubljanskem tednu mode, to nas je najbolj presenetilo
24ur.com Slovenka za letošnji filmski festival v Cannesu oblekla več zvezdnikov
Priporoča
  • naslovnica
  • Akustični panel Quanti
  • Regal za velike obremenitve
  • Makita set orodij
  • Kaminska peč Theia
  • Konvektorski grelec
  • Kaminska peč Thalia
  • Vrtna lopa Oulu Dark
  • Lesni peleti A1
  • Delavniški voziček
  • Akumulatorski puhalnik
  • Kompaktni radiator
  • Finska savna Luxor 1
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Le mesec dni po rojstvu sina umrla mlada brazilska manekenka
7 dejavnikov, ki lahko pošteno načnejo samozavest otroka
7 dejavnikov, ki lahko pošteno načnejo samozavest otroka
Kaj čuti otrok v trebuhu, ko se smejete?
Kaj čuti otrok v trebuhu, ko se smejete?
Kylie Jenner prepričana, da je mamina najljubša hči
Kylie Jenner prepričana, da je mamina najljubša hči
zadovoljna
Portal
Po številnih škandalih je našel srečo: 22 let mlajša mu je spremenila življenje
Dnevni horoskop: Kozorogi bodo brezskrbni, tehtnice čaka družinski dan
Dnevni horoskop: Kozorogi bodo brezskrbni, tehtnice čaka družinski dan
Frizerji pravijo, da ta pričeska ženskam po 50. letu odvzame leta
Frizerji pravijo, da ta pričeska ženskam po 50. letu odvzame leta
Modni kos, ki ga to jesen videvamo povsod
Modni kos, ki ga to jesen videvamo povsod
vizita
Portal
Kako do več energije in vitalnosti po 50. letu
Znanstveniki iščejo način, kako bi starajoče se celice znova 'napolnili'
Znanstveniki iščejo način, kako bi starajoče se celice znova 'napolnili'
Kaj pomeni povišan GamaGT? Vrednost v krvi lahko razkrije več, kot si mislite
Kaj pomeni povišan GamaGT? Vrednost v krvi lahko razkrije več, kot si mislite
Svetovni dan duševnega zdravja: kako do pomoči in podpore v Sloveniji
Svetovni dan duševnega zdravja: kako do pomoči in podpore v Sloveniji
cekin
Portal
David Golubić: Človek je več kot le njegov (smetarski) poklic
Pri 85 letih je razkrila nasvet, ki ji je pomagal zgraditi milijonski imperij
Pri 85 letih je razkrila nasvet, ki ji je pomagal zgraditi milijonski imperij
Odprt razpis za dvoletno šolanje dijakov v tujini
Odprt razpis za dvoletno šolanje dijakov v tujini
On brez šole, ona z doktoratom: Novak in Jelena Đoković zgradila skupni imperij
On brez šole, ona z doktoratom: Novak in Jelena Đoković zgradila skupni imperij
moskisvet
Portal
Na videz nedolžna pijača, v resnici "tekoča smrt": zdravnik opozarja, naj se ji izogibamo
Ste preveč nezahtevni? Odkrijte, zakaj s tem škodujete svoji zvezi
Ste preveč nezahtevni? Odkrijte, zakaj s tem škodujete svoji zvezi
Zabija gole kot za stavo, vozi 11 let star avto in pomaga otrokom
Zabija gole kot za stavo, vozi 11 let star avto in pomaga otrokom
Zdravstvene težave pevca ustavile koncertno turnejo
Zdravstvene težave pevca ustavile koncertno turnejo
dominvrt
Portal
Posnetki skritega življenja kočevskih gozdov: medveda spremljajo številni mogočni sosedje
Ta vikend je čas za 5 nalog, ki jih morate opraviti v vašem domu
Ta vikend je čas za 5 nalog, ki jih morate opraviti v vašem domu
To zelenjavo lahko pozimi gojite kar v stanovanju
To zelenjavo lahko pozimi gojite kar v stanovanju
Preverite, kako hitro očistiti radiator pred začetkom kurilne sezone
Preverite, kako hitro očistiti radiator pred začetkom kurilne sezone
okusno
Portal
Za sladek jesenski vikend: domače sladice naših bralcev, ki vedno navdušijo
Pozabite na navaden pečen krompir: tako do hrustljave skorjice pridete brez cvrtja
Pozabite na navaden pečen krompir: tako do hrustljave skorjice pridete brez cvrtja
Napaka, ki jo delamo pri shranjevanju moke: papirnata vrečka ni dovolj
Napaka, ki jo delamo pri shranjevanju moke: papirnata vrečka ni dovolj
Buča ni samo za juho: 7 slanih receptov za jesenski vikend
Buča ni samo za juho: 7 slanih receptov za jesenski vikend
voyo
Portal
Priklicano zlo 2
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Totalna štala
Totalna štala
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2009