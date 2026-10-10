Matea Benedetti: Oblikovalec skozi modo lahko govori o prihodnosti

Slovenska modna oblikovalka Matea Benedetti se je s svojo luksuzno modno znamko Benedetti Life že pred leti umestila na svetovni modni zemljevid. Nedavno je najnovejšo kolekcijo predstavila v sklopu tedna mode v Milanu, ogledali pa so si jo tudi svetovni zvezdniki. Po italijanski modni prestolnici se kolekcija seli na modne brvi v Ljubljano, THE WHALES SS27, kakor jo je poimenovala, pa je poklon kitom in oceanom ter raziskuje prihodnost luksuzne mode skozi inovativne materiale iz oljk, evkaliptusa, ananasa, alg in drugih naravnih ter recikliranih virov.

Ulice Milana v Benedetti Life oblačilih iz evkaliptusa in eko bombaža. FOTO: Arhiv Benedetti Life

Zakaj ste čutili, da bi se poklonili kitom in oceanom?

V zadnjih letih vse bolj jasno vidimo, da se v oceanih dogaja nekaj zelo resnega. Znanstveniki opozarjajo na spremembe v vedenju kitov, njihovih migracijah, prehranjevanju in tudi njihovem petju. Pri nekaterih populacijah so te spremembe povezane s spreminjanjem morskih ekosistemov in zmanjšano razpoložljivostjo hrane. Kiti se hranijo tudi s planktonom. Fitoplankton je temelj morskih prehranskih verig in pomemben proizvajalec kisika na Zemlji. Ko se spreminja ocean, se ne spreminja samo življenjski prostor kitov – spreminja se sistem, od katerega smo odvisni tudi ljudje. Zato se mi je zdelo nujno, da kolekcijo posvetim tem izjemnim bitjem. Kiti so na Zemlji veliko dlje kot človek. Preživeli so ogromne spremembe planeta, mi pa smo v zelo kratkem času sposobni spreminjati ekosisteme do te mere, da ogrožamo tudi njihovo prihodnost.

Nova kolekcija Benedetti Life je poklon oceanom in kitom. FOTO: Stefan Sokolovski

Pri ustvarjanju kolekcije ste tudi tokrat posegli po recikliranih materialih. Zakaj se vam zdi pomembno ozaveščanje o okolju tudi prek mode? Kaj sicer menite o tako imenovani 'hitri modi'?

Moda ima izjemno moč. Ne vpliva samo na to, kaj oblečemo, ampak tudi na to, kaj občutimo, o čem razmišljamo in kakšne vrednote sprejemamo. Zato verjamem, da lahko oblikovalec skozi modo govori tudi o prihodnosti. Pri Benedetti Life ne želim ustvarjati oblačil, ki bi bila samo vizualno privlačna, ampak želim pokazati, da lahko obstajajo drugačne možnosti. Uporabljamo naravne, certificirane, reciklirane in inovativne materiale – od materialov iz oljk, evkaliptusa, ananasa in alg do organskih in recikliranih tekstilij. Zame je pomembno, da je material del zgodbe in ne samo tehnična lastnost izdelka. Hitra moda je po mojem mnenju eden največjih paradoksov sodobne mode. Ustvarja ogromne količine oblačil, ki so pogosto namenjena zelo kratkemu življenjskemu ciklu. Moda pa bi morala biti ravno nasprotno – nekaj, kar ima vrednost, značaj in trajanje.

Luis Monteiro (lastnik Art & Parfums Milano) z Mateo Benedetti. FOTO: osebni arhiv

Predstavitev v Milanu je združila svet mode, luksuznih avtomobilov, parfumerije in gastronomije. Kaj vse to pomeni? Kako ste snovali predstavitev in s kom ste sodelovali?

Želela sem ustvariti izkušnjo, ne samo klasične modne predstavitve. Moda je vedno povezana z drugimi oblikami umetnosti, oblikovanja in življenjskega sloga. Če govorimo o luksuzu, ne govorimo samo o oblačilu, ampak o celotnem občutku, ki ga ustvarimo okoli njega. Zato je bila lokacija v Museo Bagatti Valsecchi, znotraj nišne parfumerije Art & Parfums, med Via Montenapoleone in Via della Spiga, tako pomembna. Gre za izjemno zgodovinsko in kulturno okolje, ki samo po sebi pripoveduje zgodbo o italijanski estetiki, umetnosti in prefinjenosti. Predstavitev je potekala v atriju muzeja, kjer sta se srečala svet prestižne parfumerije in kultne milanske gastronomije z restavracijo Il Salumaio di Montenapoleone. V sodelovanju s KheroDriving pa smo dodali še ekskluzivno fotografiranje in mini razstavo s Ferrariji.

Kolekcija Benedetti Life na obešalnikih v Milanu. FOTO: Arhiv Benedetti Life

Zame je bilo zanimivo prav to prepletanje različnih svetov. Luksuzni avtomobili, nišni parfumi, gastronomija in moda imajo namreč nekaj skupnega – vsi govorijo o oblikovanju izkušnje, o estetiki, občutkih, detajlih in želji po nečem posebnem. Želela sem, da se tudi Benedetti Life v tem okolju ne predstavi samo kot modna znamka, ampak kot celostna luksuzna izkušnja.

V Milanu ste pritegnili številne zvezdniške obraze, med katerimi so bili Jennifer Lopez, Adam Sandler, Rosie Huntington-Whiteley, Candice Swanepoel in Alton Mason. Kako se počutite ob tem, ko prepričate tudi tako vplivne in znane ljudi? Ste bili z njimi v stiku? Kakšni so bili njihovi odzivi?

Prisotnost tako prepoznavnih imen je seveda prijetna potrditev, vendar je ne razumem kot cilj. Zame je veliko pomembneje, kaj jih je pritegnilo. V času milanskega tedna mode se na enem mestu sreča izjemno veliko ljudi, ki vsakodnevno vidijo na stotine kolekcij, zato je njihova pozornost nekaj, kar moraš znati najprej pridobiti.

Maneken Alton Mason in Matea Benedetti. FOTO: osebni arhiv