Materchef sodniki o trikih za zmanjševanje odpadkov

Kako smo lahko v kuhinji varčni, čim manj zavržemo, kaj prišparamo. Gremo tja, kjer se vse skupaj začne, v trgovino. "Prvo pravilo je: v trgovino grem vedno čisto sestradana. Ogromno nakupim, kupim tudi veliko embalaže," se je pošalila Ota Širca Roš in dodala: "Karim, ti si postal zelen".

"V bistvu Ota vse, kar si ti zdaj povedala, je popolnoma narobe. V trgovino greš vedno sit, to je prva stvar, kupuješ racionalno, kupuješ lokalno, kupuješ sveže, in pa če je treba, greš večkrat v trgovino. Na ta način manj zavržeš. Jaz mislim, da je najbolje, da si narediš tedenski plan. Kaj boš jedla, kaj boš kuhala, koliko potrebuješ količinsko in na osnovi tega si narediš zalogo. Je pa tudi res, da imamo določene suhe snovi, riž, suhe testenine, tega lahko vzameš nekoliko več. Kar je pa sveže pa zmerno in pa po pameti," je povedal chef Karim Merdjadi.

"Obstaja zelo dober trik, v trgovinah imajo tisto ... moja žena reče temu židovski oddelek ... stvari ki so pred rokom. In če ti danes neko stvar kuhaš, zakaj ne bi tega vzel," je povedal kuharski mojster Luka Jezeršek.

Pa v kuhinji? Zelenjavni ostanki gredo v jušno osnovo, jajčne lupine na vrt proti polžem, ostanek od kave gre na travo ... "Usedlino od kave zmešaš s soljo in potem na tej soli pečeš recimo ... peso, korenje, zeleno in dobi tako aromo ... Sem preizkusil, top! Vse se da, torej olupke, čebulne lupine ... to vse lahko zmrzneš in potem odmrznjeno skuhaš v juho," nam je zaupal chef Mojmir Šiftar. Katere trike za zmanjševanje odpadkov so nam še zaupali sodniki MasterChef Slovenija pa preverite v videoposnetku.

