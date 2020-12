Matevž Česen prejel kar dve plesni nagradi

Pandemija covida-19 je močno posegla v naš vsakdan in tudi ples je trpel posledice. Matevž se je letos s svojimi varovanci iz plesnega kluba Bolero udeležil le enega tekmovanja. Šlo je za prestižno tekmovanje IDO Gala World Event.

"Že priti do finalnega kroga je bil precejšen uspeh, saj se je že v dveh predtekmovalnih krogih za naslov 'Best of The Best' potegovalo skoraj 80 svetovnih prvakov različnih plesnih zvrsti, ki so dobili glasove z glasovanjem na Facebooku in nato še od VIP-sodnikov. Videlo se je, da so organizatorji vložili veliko truda in nam pričarali pravo plesno evrovizijo. Javljanje iz 42 držav po vsem svetu je pokazalo, da je mednarodna plesna organizacija IDO res velika. Uspeh, ki smo ga ponovili od lani, me je pustil odprtih ust. Tega, da bomo ponovno posegli po vrhu oz. tokrat osvojili kar prva štiri mesta, si nisem upal želeti, kaj šele, da bi si mislil, da je to mogoče. Doma smo navijali, kot se za tak žanr neposrednega prenosa spodobi. Kokice, zastave in veliko komentarjev. Teh mi je sicer hitro zmanjkalo, ko smo začeli dobivati po 12 točk. Biti tako močno zasidran na vrhu nikakor ni lahko, pa ne zaradi plesa samega po sebi, ampak vsega, kar to zraven prinese. Je pa luštno. (nasmeh)"