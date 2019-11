Matevž Česen s plesalci Bolera postal absolutni zmagovalec

Videli smo lahko najboljše koreografije in plesalce − od street dancea, stepa, hip-hopa, jazza, moderna, šov plesa do latina in disca. Svetovni prvaki so bili iz Italije, Slovenije, z Norveške, iz Nemčije, Rusije, Velike Britanije, z Danske, s Finske in iz Amerike. O tem, kdo bo dobil naziv ''the best of the very best'' (op. a., najboljši od najboljših) in nagrado v vrednosti 4000 evrov, je odločala peterica sodnikov, ki so jo sestavljali trenutno najbolj aktualni plesalci in koreografi: Gina Michael, Miloš Isailovič in Enej Jurečič , umetniški direktor Renato Greco in italijanska zvezdnica, televizijska voditeljica in zmagovalka italijanskega šova Zvezde plešejo Sara Di Vaira .

V sredini novembra se je že petič zapored odvijal International Dance Organization (IDO) Gala World Event −The best of the best, kamor mednarodna plesna organizacija, na čelu s podpredsednico IDO in športno direktorico Fione Johnson Kocjančič , povabi le svetovne prvake minulega leta v različnih disciplinah v največji plesni organizaciji IDO, ki se pomerijo med seboj. Tekmovanje, ki je posvečeno Billu Fowlerju , enemu od začetnikov IDO, je tokrat potekalo v Italiji, v Genovi.

Že tretjič zapored so mladinski plesalci plesnega kluba Bolero obranili naslov svetovnih prvakov in ne le to v članski konkurenci so ponovno pobrali skoraj vse naslove svetovnih prvakov v show dancu pod trenerskim vodstvom, koreografa Matevža Česna: "Pri članih sem vedel, da imamo Slovenci največ možnosti, saj je trenutna ekipa plesalcev iz plesnega kluba Bolero, katero vodim, treniram in koreografiram izvrstna. V njej so izjemni posamezniki, ki trenirajo cele dopoldneva, plesalci, ki imajo tudi že nekaj kilometrine in izjemno talentirani mladi plesalci, ki so prvič v članski konkurenci. Da bi lahko ponovili lanskoletni uspeh, ko smo zmagali v vseh članskih kategorijah v show dancu si nisem mislil, niti moj namen ni bil tak, zato nisem čutil posebnega pritiska, saj se dobro zavedam, kako subjektiven je tekmovalni ples. Morda me zmage le v posameznih pogledih naredijo bolj samozavestnega," opisuje Matevž, ki je priznal, da mu je samozavest splavala po vodi, ko so na oder stopili Rusi z mogočno scene, z odlično tehniko in izjemno energijo.

Prvo nagrado in najboljši med najboljšimi so postali plesalci s formacijoBehind the wallv koreografiji Matevža Česna . Drugo nagrado je dobila Lana Smolnikar v koreografiji Jana Ravnika . Tretjo nagrado pa Petra Ravbar in Tian Čehič v koreografiji Matevža Česna. Matevž je tako s svojo ekipo iz plesnega kluba Bolero postal absolutni zmagovalec IDO Gala World Eventa, ki je domov odnesla nagrado skupaj vredno več kot 10.000 evrov.

Že tretjič zapored so mladinski plesalci plesnega kluba Bolero obranili naslov svetovnih prvakov in ne le to, v članski konkurenci so ponovno pobrali skoraj vse naslove svetovnih prvakov v show dancu.

"Nisem verjel vse do konca, izjemno zadovoljen bi bil z katerokoli uvrstitvijo na stopničke, že finala smo se veselili. A svetovni prvaki smo ponovno postali skoraj v vseh kategorijah. Lari Šlibarje uspel izjemen preboj prvič med članicami je postala svetovna prvakinja med solistlkami. Prva tako prvič med člani in že svetovni prvakinji v ženskih parih sta Lara Šlibar in Tia Jagrič. Tian Čehić je obranil naslov svetovnega prvaka med solisti. Mala članska show dance skupina Rutina je obranila tudi naslov svetovnih prvakov, čeprav gre za povsem pomlajeno ekipo. In tudi celotna ekipa je obranila naslov svetovnih prvakov med članskimi show dance formacijami z formacijo Behind the wall. Edino med mešami pari sta bila Tian Čehić in Anja Jeršan druga in postalo svetovna vice prvaka. Uspeh je dopolnila Lana Smolnikar z bronom med članskimi solistkami. Zame osebno je to prav gotovo največji uspeh, večji kot lani. Presrečen, hvaležen!"

Nagrade so vedno pokazatelj, da si na pravi poti in gre za potrditev dela in z njimi je na nek način poplačan ves trud. "Tako tudi sam dojemam nagrade in priznanja, več kot to pa mi pomeni, da ko kakršnokoli stvar postavljam na oder od tekmovalne točke do gledališke predstave ali televizijskega nastopa, da je stvar izvedena čim bolj profesionalno in tu je ogromno delo da uskladiš koreografijo z režijo, kostumografijo, scenografijo in z osvetlitvijo. Le vse skupaj lahko prinese uspešno celoto. In če je to na koncu všeč širši množici ali stroki potem verjetno pridejo tudi nagrade in priznanja. Skrivnega recepta nimam oz. ga niti dobro ne poznam, vem pa kakšna je pot do le tega,"je za 24ur.com s ponosom povedal izvrsten koreograf in plesalec Matevž Česen, ki je vpet v številne projekte, med drugim pleše tudi v šovih, kot so Zvezde plešejo, Slovenija ima talentin Znan obraz ima svoj glas.