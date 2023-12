Matic Herceg je najbolj seksi znani Slovenec leta 2023. Z osvojenim nazivom se je pridružil krogu preteklih zmagovalcev, med katerimi so Miha Deželak, Denis Avdić, Jani Jugović, Luka Basi, Domen Kumer, Ambrož Vahen Kralj in Franko Bajc.

Letos so se poleg Matica za naziv borili še radijci Denis Avdić, Robert Roškar in Miha Deželak, žiranta šova Slovenija ima talent Andrej Škufca in Lado Bizovičar, televizijski voditelj Gregor Trebušak ter tekmovalca jubilejne 10. sezone Kmetija Tim Novak in Alen Ploj.

Med nominiranci je bil tudi priljubljeni glasbenik Žan Serčič, ki je osvojil drugo mesto, ter nekdanji predsednik Republike Slovenije, Borut Pahor, ki je osvojil tretje mesto. Kljub temu, da je imel Žan skozi skoraj celotno glasovanje veliko prednost, pa je v zadnjih dneh glasovanja Matic nabral precej veliko glasov in si s tem prislužil naziv najbolj seksi znanega Slovenca leta 2023, so še zapisali pri portalu Zadovoljna.si.