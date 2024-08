Matjaž Javšnik in Sandra Debelak prvič skupaj v komediji Visoka napetost

On šofer beton hruške, ona tajnica direktorja zasebnega podjetja, ki je iz neznanih razlogov sindikalni izlet v družbi šefa podaljšala na dva dneva. V njuni zakonski zvezi se pogosto iskri. Še več zamer in obtožb med zakoncema buhti zaradi dejstva, da imata težave z zanositvijo. "Pri parih, ki imajo otroke, se večinoma dogaja, da se vse vrti samo okoli otrok. Tam, kjer pa otrok ni, pa nastajajo resni problemi, tam je tudi zapletov nešteto," je prepričan Matjaž Javšnik.

Matjaž, ki je s svojimi številnimi uspešnicami v žanru monokomedije rekorder po številu ponovitev po Sloveniji, je vlogo v Visoki napetosti namenil igralki s številnimi izkušnjami v žanru mehiških telenovel. "Kar sem delala v Mehiki, se tu ne da videti, razen, če malo pogledaš po internetu," je bila skromna Sandra Debelak, ki jo kot razočarano Ines poznajo oboževalci priljubljene serije Skrito v raju. Ponudbe za sodelovanje z legendo slovenske komedije ne bo nikoli pozabila. "Zelo sem hvaležna, da mi je dal to priložnost. Sploh za nas, ki nismo študirali v Sloveniji, je težje priti do takšnih priložnosti, saj te, ko prideš nazaj, težje sprejmejo in spoznajo," je priznala in dodala, da ji gre še danes na jok.