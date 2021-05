Matjaž Nemec je postal očka

Veselo novico, da bosta z izbranko postala starša, je Nemec prvič sporočil prejšnji mesec, ko je na sliki ob kužka postavil par otroških čeveljcev, pod objavo pa zapisal: "Kdaj bo maj?" Že takrat so se pod objavo zvrstile številne čestitke, med drugimi so mu za lepo novico čestitale tudi Jana Morelj, Ksenija BenedettiinTanja Fajon.