Matjaž Tomlje skoraj tri desetletja po uspehu v Le Mansu predstavil avtobiografijo.

Zgodba knjige nosi posebno sporočilo, nekdanji športnik pa poudarja, da vsi nauki iz njegove knjige predstavljajo njegovo življenje: "Naj bodo v poduk mlajšim, tistim, ki jih takšno življenje, kot sem ga izkusil jaz, zanima in intrigira. Marsikaj lepega, nevarnega in težkega sem doživel. V zaprtem krogu se mi je menjavalo lepo in težko, kot to vzhodni narodi lepo prikažejo z znakom jing-jang." Pri tem pa opozarja: "Naj mladi ne nasedejo željam, ko berejo mojo knjigo, češ, če je njemu uspelo, bo tudi meni. Ni tako enostavno v tem našem vsemirju. Res vladajo vsemirski zakoni in zakon privlačnosti je eden od njih."

Tomlje, ki po zaključku kariere v avtomobilističnem športu pluje v publicističnih vodah, pravi, da je pisanje njegov hobi. Ustvarjanje avtobiografije tako ni bilo preveč zahtevno. Dodal je le, da mu je žal, da kateri od spominov v preteklosti ni bil ovekovečen : "Sedaj bi mi namreč prav prišla kakšna slika izpred petdesetih let." Knjiga je nastajala par mesecev, pri čemer mu je bil v veliko pomoč material, ki ga je zbiral čez leta, to pa je močno olajšalo pot do uspešnega zaključka projekta.

V obilici kariernih uspehov sam izpostavlja prvo zmago na jugoslovanskem državnem prvenstvu v bosanski Vlasenici z BMW M3, ko je dokazal, da je iz pravega testa. V svet avtomobilizma ga je pripeljala ljubezen do avtomobilov, sam pojasni: "Ne samo zaradi vožnje na robu možnega, temveč zaradi tehnologij in tudi zaradi lepote svetleče pločevine." Na področju športa, v katerem je uspešno deloval, rad izpostavi tudi bronasto kolajno v Le Mansu. Na leto 1994 in sodelovanje na prestižni dirki ga vežejo lepi spomini: "Res je to že več kot 25 let nazaj, a vsega se še kako spominjam in mi je lepo pri srcu, ko se spomnim prenekaterih utrinkov, ki so bili usodni za uspeh," ob tem poudarja: "V resnici je moj uspeh to, da sem iz strogo materialnega človeka začel razumeti bistvo življenja, ki ni v materialnosti. Vseh uspehov, ki sem jih dosegel, ne pripisujem sebi, pripisujem jih usodi, ki ni zemeljska kvaliteta. Moja lastna volja je mala in še ta je pogojena z veliko zunanjimi dejavniki."