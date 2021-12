Med nagradami effie tudi Mali šef Slovenije in Štartaj, Slovenija!

"V Mercatorju smo res veseli nagrade effie za Malega šefa. Effie je res zelo težko pridobljena nagrada. Zelo veliko truda zahteva, da projekt dobi to nagrado. Res je treba pokazati, kako s tržno komunikacijsko aktivnostjo pravzaprav dosežemo in komunikacijske, marketinške, osnovne cilje. Projekt sam je res uspešen, imeli tri uspešno izvedene sezone, 1000 otrok iz vse Slovenije, skoraj 200 tisoč glasov Mercatorjevih kupcev za šolarje in njihove šolske projekte in 90 tisoč evrov donacijskih sredstev podeljenih šolam. Vsekakor mislim, da je projekt zasluženo dobil nagrado, ki je tokrat že četrta," je za našo medijsko hišo povedala Andreja Zadnik , direktorica tržnega komuniciranja v Mercatorju . Jana Štokovič , vodja televizijskega trenja na Pro Plusu , pa je ob prejeti nagradi in priznanju povedala: "Na Pro Plusu radi sodelujemo pri projektih, ki zabavajo naše gledalce in da so ob tem tudi družbeno odgovorni. Tako kot je na primer Mali šef Slovenije, ki mladostnike ne le uči kuhati, ampak jih tudi spodbuja k vrednotam, kot so kolegialnost, trenutek skupnosti in solidarnosti."

Poleg prvi podeljene platinaste nagrade so letos podelili še dve zlati, dve srebrni in tri bronaste effie nagrade za tržnokomunikacijsko učinkovitost, deset kampanj pa je prejelo priznanje za finalista. Poleg Medianine nagrade za uporabo raziskav je bila prvi razglašena nagrada študentske effie žirije, podeljeni pa so bili tudi nazivi za najbolj učinkovito agencijo, znamko in oglaševalca.

Oddaja Štartaj, Slovenija! se prav tako lahko pohvali s tremi priznanjema. Spar Slovenija in agencija Formitas skupina sta v sodelovanju s partnerjem Pro Plus za kampanjo Štartaj, Slovenija!: prva petletka dobila v kategoriji S: Dolgoročna učinkovitost in uspešnost. To je prejel Spar Slovenija v sodelovanju s Formitas skupino in Pro Plusom za kampanjo Štartaj, Slovenija!: prva petletka. Oddaja je dobila še posebno nagrado za uporabo raziskav ter nagrado, ki so jo letos prvič podeljevali študentje Ekonomske fakultete in Fakultete za družbene vede. "Dolgoročni effie je nekaj, na kar si absolutno ponosen. To pomeni, da več let zapored počneš neke stvari, ki učinkujejo in dajejo rezultate. Tako da meni dolgoročni effie od vseh effiejev, ki jih je prejel Štartaj, Slovenija!, res največ pomeni. Predvsem si pa zadovoljen, ker je to projekt, eden prvih projektov v Sloveniji, ki je nastal v sodelovanju treh podjetij, ne le enega. To je projekt, v katerem sodeluje skorajda več kot 100 ljudi, tako da to nagrado danes, na katero sem res ponosna, delim z vsemi," je po zaključeni slovesnosti povedala ustanoviteljica in direktorica skupine Formitas, Mojca Randl.

Vsekakor pa je na uspehe Pro Plusa, ki je bil ob zgoraj naštetih nagradah in priznanjih, ponosen direktor trženja pri Pro Plusu, Aleš Muhič. Podjetje je letos prejelo še posebno omembo za zasluge pri učinkovitosti in uspešnosti kampanj Effie Slovenija 2020. "Zelo sem vesel za prejeto nagrado, predvsem gre tu za potrditev, da vsi projekti, ki jih delamo z našimi naročniki, niso samo produkcijsko izjemni, ampak da so tudi komunikacijsko in poslovno odlični. POP TV seveda zmaguje, kadar so z nami zadovoljni gledalci in seveda tudi oglaševalci."