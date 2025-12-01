Med pisatelji so tudi znani Slovenci

"Je globoko intimna izpoved, ki pa ni vezana samo na bolezen in zdravje, želela sem si med vrstice zares ujeti ta svoj večni optimizem in voljo do življenja, v končni fazi tudi pogum, da bi v enakem smislu navdahnil bralce," nam je o svoji knjigi povedala igralka in pisateljica Mojca Fatur.

"Prvi osnutek mi je Mojca dala za brati ravno, ko sva prišla z Evrovizije in sem bil jaz, se mi zdi, na najnižji točki po dolgem času in sva šla za en vikend v Bohinj. Ta vikend, ki sva ga imela za naju, se je spremenil v vikend, ki sem ga imel jaz s knjigo, Mojca pa sama zase," pa nam je razkril Mojčin izbranec Klemen Slakonja.

"Gre za reinkarnacijo in transmigracijo. Reinkarnacija je takrat, ko se naša duša preseli v nekega novega človeka, transmigracija je pa kazen, ki kaznuje hudobne in zlobne, da se njihova duša preseli v žival. To je v knjigi lepo opisano. Zveni mogoče malo čudno, ampak brez skrbi, to se bere na glas in s smehom," pa je o svoji novi knjigi povedal pevec Zoran Predin.