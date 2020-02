V boj za najlepšega Slovenca tudi Luka Lampret iz Kmetije

Letošnji tekmovalci so navdušili s svojim stasom, karizmo in odličnim koreografskim nastopom, ki so ga izpilili pod vodstvom koreografinje Barbee Šuštaršič. Simpatični mladeniči so se predstavili v treh izhodih, po odzivih polne dvorane pa so se odlično odrezali prav vsi. Na odru so se predstavili v oblačilih za prosti čas, pod katera se je podpisal lanski polfinalist za mistra Slovenije Matic Benet. Da so še bolj blesteli, so poskrbeli make-up artistka Sandra Pranjić in mojstrice pričesk. Dogodek je povezovala voditeljica Pia Pustovrh, program pa so poleg tekmovalcev popestrili pevca Tilen Lotrič in Kristie Clé ter plesna skupina Mystique Show Group.

Končni izidi so bili odvisni od članov organizacije Mister Slovenije, ki spremlja tekmovalce tekom izbora in strokovne komisije. Slednjo so sestavljali vodja marketinga v igralniško-zabaviščnem centru Korona Klavdija Mlekuž Peroša, aktualni mister Slovenije Simon Blažević, pevec in nekdanji mister Matjaž Kumelj, modna fotografinja Ana Gregorič, zmagovalca resničnostnega šova Kmetija Jan in Tilen Klobasa ter direktor marketinga podjetja Avto Aktiv Seni Čatić. Na predizboru je nastopilo 17 tekmovalcev, med njimi tudi finalist resničnostnega šovaKmetija Luka Lampret, ki je našel v projektu Mister Slovenije nov izziv.