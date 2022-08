Med potapljanjem na dah umrl mlad slovenski glasbenik

V 27. letu starosti je med potopom na dah umrl glasbenik Matej Kravcar, poroča Veseljak. Matej je bil trobentač v skupini Diamanti, ki je bila del oddaje V petek zvečer. Kot poročajo, je Trebenjčan junija izvedel svoj magistrski koncert, za sabo pa je imel številna glasbena sodelovanja, med drugim tudi z Gregom Avsenikom, Radijskim orkestrom RTV Slovenija, nastopil pa je celo z duom 2Cellos.

Matej je bil član krajevnega pihalnega orkestra, ki mu je na Facebooku izrazilo sožalje: "Doletela nas je žalostna novica. Preminil je naš član. Izredni trobentač in človek, ki je mnogim vzgled. Ljubezen do morja je vzela njegovo prekratko življenje. Pustil si svoj pečat na mnogih nastopih, posnetkih, druženjih. Tvoja energija je združevala nas in druge okoli tebe. Spomin nate bo ostal za vedno. Matej Kravcar, počivaj v miru in iskreno sožalje domačim," so zapisali.