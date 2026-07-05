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Domača scena

Med svati na poroki Taylor Swift tudi slovenski plesalec Jan Ravnik

New York, 05. 07. 2026 11.56 pred 10 minutami 2 min branja 1

Avtor:
K.Z.
Jan Ravnik s Taylor Swift

Hollywoodski zvezdniki so minule dni preživeli v New Yorku, kjer se je v dvorani Madison Square Garden poročila pevka Taylor Swift. Med svati pa niso bili le svetovno znani igralci, glasbeniki in športniki, temveč tudi naš plesalec Jan Ravnik, ki je s pevko sodeloval na njeni zadnji turneji Eras.

Čeprav seznam povabljenih na poroko pevke Taylor Swift in igralca ameriškega nogometa Travisa Kelceja javno ni bil razkrit, pa so ulični fotografi v objektive ujeli številne zvezdnike, ki so prihajali in odhajali na poroko leta. Znano je tudi, da je bilo 1000 svatov, med njimi pa je bil tudi slovenski plesalec Jan Ravnik.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

31-letnika so v objektiv ujeli oboževalci, ki so bili pred dvorano, nasmejani plesalec pa je v taksiju zapuščal prizorišče. Ta je ob njihovih vzklikih in pozdravih skozi odprto okno pomahal in odgovoril na vprašanje, ali je na poroki nastopilo več ljudi. "Nimam pojma," je dejal, nato pa se poslovil, pomahal, taksi, v katerem so bili še drugi potniki, pa je odpeljal.

Kako je Ravnik prišel do povabila?

Ravnik je bil eden od plesalcev, ki je pevko spremljal na njeni najbolj znani in največji turneji do sedaj, turneji Eras. Ni trajalo dolgo, da so ga opazile tudi Taylorine oboževalke, zato je tudi on kmalu postal prava zvezda družbenih omrežij. Še preden se je turneja preselila na staro celino, je bil izpostavljen v pevkinem koncertnem filmu, ki je polnil kinodvorane po vsem svetu, oboževalci pa so prav zaradi njega odprli številne profile na družbenih omrežjih, kjer so objavljali novice in podrobnosti o vsakem njegovem gibu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Nikoli si nisem mislil, da lahko mali meščan iz Slovenije pride tako daleč, ampak tukaj smo," je takrat na družbenem omrežju zapisal plesalec. "Neskončno sem hvaležen, da sem del turneje," je dodal. Po koncu turneje je najprej blestel v plesni točki na podelitvi oskarjev, kjer je zavrtel igralko Margaret Qualley, nato pa so ga povabili k sodelovanju v ameriško različico šova Zvezde plešejo, kjer je svoj sloves in uspeh le še potrdil.

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KOMENTARJI1

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osservatore
05. 07. 2026 12.06
Ločitev bo precej manj razkošna.
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