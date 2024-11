Medijska konferenca SEMPL letos naslovila nepotrpežljivost

V Portorožu je v preteklem tednu potekala edina medijska konferenca SEMPL. "To je izredno pomemben medijski dogodek v naši regiji, saj v dveh dneh gostimo več kot 750 udeležencev. To ni samo platforma za izmenjavo pogledov ali strategij, temveč je tudi izjemno resna tekma za nagrado. Tudi v letošnji sezoni smo obravnavali preko 100 vrhunskih medijskih del," je povedal direktor trženja Pro Plus Aleš Muhič in dodal, da že čestita vsem zmagovalcem.

Letos so na dogodku naslovili nepotrpežljivost in kako se z njo v okviru medijev in komunikacij soočiti. "Pogovarjamo se o strokovnih temah, seveda pa odpiramo tudi vprašanja, ki jih prinaša prihodnost," je razložila Dali Bungič, direktorica agencije LUNA/TBWA. Z njo se strinja tudi direktorica podjetja Pro Plus. "Več pomena moramo dati zabavi. Menim, da imamo izredno pomembno in zanimivo sekcijo. Naš informativni del pa je osrčje našega obstoja. Kvaliteta, ki jo ponujamo, je na nivoju ogromnih, mednarodnih radiotelevizijskih skupin," je prepričana Stella Litou.