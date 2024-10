Mednarodni festival žganih pijač: kako oceniti kakovost žganja?

Zgodba o uspehu je gotovo tudi prvak v slivovki. "Za tole rakijo je bilo potrebno skoraj devet let, predvsem ljubezni," je povedal Miroslav Ivković. "To so kuhali že v preteklosti in če je bilo včasih vino tisto, ki je dvigovalo kulturo, je sedaj tudi žganje tisto, ki jo dviguje," je dodal x. Vložili so toliko truda in ljubezni, da so na letošnjem festivalu predstavili kar 366 vzorcev različnih žganih pijač. A kako jih ocenjevati? "Ko ga spiješ, te lepo pogreje po grlu in po telesu ter notri ostane, ne da ga začutiš nazaj gor. Čutiti ga moraš v trebuhu in ne v požiralniku," sta opisala Jaka in Gašper Hafner, ki smo ju spoznali v našem šovu Ljubezen po domače.