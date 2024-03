Mehiška zaroka Ane Pusovnik iz Sanjskega moškega: Bilo je kot v filmu

Veselo novico, da je zaročena, je tekmovalka prve sezone šova Sanjski moški, Ana Pusovnik, obelodanila na svojem Instagramovem profilu, kjer je objavila galerijo fotografij prstana in same zaroke. Pod objavo pa je zapisala: "Ja! Edina stvar, ki je pomembna, je to, da sem s teboj srečna kot nikoli prej. In če mi boš dovolil, se bom trudila celo življenje, da bi se ti z menoj počutil enako."