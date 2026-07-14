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Melani Mekicar delila zaročne fotografije: Počila bi lahko od vse te ljubezni

Ljubljana, 14. 07. 2026 14.11 pred 4 minutami 2 min branja 0

Avtor:
E.K.
Melani Mekicar

Melani Mekicar kar prekipeva od sreče. Naša nova voditeljica šova Slovenija ima talent, ki se je pred meseci na enem od potovanj zaročila s svojim izbrancem Markom, je zdaj na družbeno omrežje delila še uradne zaročne fotografije, ki so nastale med pohajanjem po naši prestolnici.

Melani Mekicar se je maja zaročila z ljubeznijo svojega življenja, Markom Subotićem. Ker si je naša nova voditeljica šova Slovenija ima talent od nekdaj želela tako velik korak svojega življenja imeti tudi večno ovekovečen, ji je življenjsko vprašanje postavil kar v fotoavtomatu sredi Köbenhavna. Zdaj pa sta jima talentirana fotografa iz Zagreba ponudila, da naredijo še profesionalne fotografije, ponudbe pa seveda nista mogla zavrniti.

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V Ljubljani sta tako pred dnevi bodoča mladoporočenca pozirala pred fotografskim objektivom, njuna ljubezen pa močno odseva na posnetkih, ki so navdušili njune sledilce. "In zdaj imava nekaj mojih najljubših fotografij vseh časov in najlepši dokaz tega posebnega obdobja v najinem življenju, na ulicah, po katerih hodiva vsak dan. Vse skupaj se zdi tako zelo prav, da imam občutek, kot da bi lahko počila od vse te ljubezni!," je med drugim zapisala Melani.

Melani, ki je s svojim partnerjem že osem let, zaroke tedaj kljub številnim pogovorom o prihodnosti ni pričakovala. "O poroki sva se seveda pogovarjala, bilo bi čudno, če se po osmih letih zveze ne bi, a je bila zaroka absolutno presenečenje. Tega, kar je naredil, res nisem pričakovala, še posebej ne kdaj in kje," nam je pred meseci zaupala bodoča nevesta.

Preberi še Melani Mekicar o zaroki: Tega, kar je naredil, res nisem pričakovala

Tedaj nam je tudi razkrila, da poroko že načrtujeta, a da ne bosta komplicirala, želita si namreč le, da čas preživita s svojimi najbližjimi ljudmi, obdana z ljubeznijo. "Midva si res želiva, da je dobra zabava, kjer se vsi najini najljubši ljudje združijo in da samo plešemo dolgo v noč do zjutraj in se imamo fajn. Ne rabiva deset tisoč rož ali kaj takega, samo eno disko kroglo, glasbo in vse najine najljubše osebe," je kmalu po zaroki za 24ur.com povedala Melani Mekicar.

Melani Mekicar zaroka poroka fotografije SIT
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