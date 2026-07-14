Melani Mekicar delila zaročne fotografije: Počila bi lahko od vse te ljubezni

Melani Mekicar se je maja zaročila z ljubeznijo svojega življenja, Markom Subotićem . Ker si je naša nova voditeljica šova Slovenija ima talent od nekdaj želela tako velik korak svojega življenja imeti tudi večno ovekovečen, ji je življenjsko vprašanje postavil kar v fotoavtomatu sredi Köbenhavna. Zdaj pa sta jima talentirana fotografa iz Zagreba ponudila, da naredijo še profesionalne fotografije, ponudbe pa seveda nista mogla zavrniti.

V Ljubljani sta tako pred dnevi bodoča mladoporočenca pozirala pred fotografskim objektivom, njuna ljubezen pa močno odseva na posnetkih, ki so navdušili njune sledilce. "In zdaj imava nekaj mojih najljubših fotografij vseh časov in najlepši dokaz tega posebnega obdobja v najinem življenju, na ulicah, po katerih hodiva vsak dan. Vse skupaj se zdi tako zelo prav, da imam občutek, kot da bi lahko počila od vse te ljubezni!," je med drugim zapisala Melani.

Melani, ki je s svojim partnerjem že osem let, zaroke tedaj kljub številnim pogovorom o prihodnosti ni pričakovala. "O poroki sva se seveda pogovarjala, bilo bi čudno, če se po osmih letih zveze ne bi, a je bila zaroka absolutno presenečenje. Tega, kar je naredil, res nisem pričakovala, še posebej ne kdaj in kje," nam je pred meseci zaupala bodoča nevesta.