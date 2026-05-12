Melani Mekicar dobila novega sovoditelja na radiu

Še malo nas loči do začetka snemanja avdicijskih oddaj Slovenija ima talent, kjer se bo Melani Mekicar prvič preizkusila v vlogi voditeljice. Ob Sašu Staretu bo namreč prav ona tista, ki bo spodbujala talente, da na odru pokažejo vse, kar znajo. 27-letnica, ki smo jo spremljali tudi v seriji Skrito v raju, se nove vloge močno veseli.

Nova voditeljica Melani Mekicar in Sašo Stare. FOTO: POP TV

A naše nove voditeljice ne poznamo le kot igralke in vplivnice, temveč jo lahko vsako jutro poslušamo tudi na Hitradiu Center. Melani kljub vodenju šova ostaja ena glavnih voditeljic ekipe jutranjega programa, ki jo je do danes sestavljala utečena trojica Melani, Vesna Ponorac in Majlo. A zdaj bo vse drugače.

Melani ima novega sovoditelja tudi v radijskem etru. FOTO: Hitradio Center

Melani in njena sovoditelja so namreč dobili okrepitev. V studiu jim bo od zdaj naprej družbo delal tudi Jaka Peterka, ki se je odločil, da bo za svoj prihod v ekipo pripravil prav posebno presenečenje. Melani in Vesna bi morali danes kot običajno ob 6. uri zjutraj začeti z jutranjim programom, a ju je pred studiem pričakal varnostnik, ki jima ni dovolil vstopa. Dekleti sta kmalu ugotovili, da je na delu Jaka, ki je studio Hitradia Center zasedel s povsem svojim razlogom. "Kot novi član ekipe sem moral opozoriti nase," je ob tem povedal in dodal: "Da ekipa ve, da prihajajo novi časi, polni presenečenj in zabave."

Dekleti je pred studiom pričakal varnostnik. FOTO: Hitradio Center