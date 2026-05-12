Domača scena

Melani Mekicar dobila novega sovoditelja na radiu

Ljubljana, 12. 05. 2026 18.30 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
K.A.
Melani ima novega sovoditelja tudi v radijskem etru.

Melani Mekicar, ki bo letošnjo 11. sezono Slovenija ima talent vodila ob Sašu Staretu, ne poznamo le kot igralke in vplivnice, temveč jo vsako jutro lahko poslušamo tudi na Hit Radiu Center. Do zdaj je jutranji program vodila skupaj z Vesno Ponorac in Majlom, od danes naprej pa je utečena trojica dobila okrepitev. Koga?

Še malo nas loči do začetka snemanja avdicijskih oddaj Slovenija ima talent, kjer se bo Melani Mekicar prvič preizkusila v vlogi voditeljice. Ob Sašu Staretu bo namreč prav ona tista, ki bo spodbujala talente, da na odru pokažejo vse, kar znajo. 27-letnica, ki smo jo spremljali tudi v seriji Skrito v raju, se nove vloge močno veseli.

Melani Mekicar in Sašo Stare.
FOTO: POP TV

A naše nove voditeljice ne poznamo le kot igralke in vplivnice, temveč jo lahko vsako jutro poslušamo tudi na Hitradiu Center. Melani kljub vodenju šova ostaja ena glavnih voditeljic ekipe jutranjega programa, ki jo je do danes sestavljala utečena trojica Melani, Vesna Ponorac in Majlo. A zdaj bo vse drugače.

Melani ima novega sovoditelja tudi v radijskem etru.
FOTO: Hitradio Center

Melani in njena sovoditelja so namreč dobili okrepitev. V studiu jim bo od zdaj naprej družbo delal tudi Jaka Peterka, ki se je odločil, da bo za svoj prihod v ekipo pripravil prav posebno presenečenje. Melani in Vesna bi morali danes kot običajno ob 6. uri zjutraj začeti z jutranjim programom, a ju je pred studiem pričakal varnostnik, ki jima ni dovolil vstopa. Dekleti sta kmalu ugotovili, da je na delu Jaka, ki je studio Hitradia Center zasedel s povsem svojim razlogom. "Kot novi član ekipe sem moral opozoriti nase," je ob tem povedal in dodal: "Da ekipa ve, da prihajajo novi časi, polni presenečenj in zabave."

Dekleti je pred studiom pričakal varnostnik.
FOTO: Hitradio Center

Presenečenje je bilo popolno. "Jaku bova tole vrnili," je po razkritju povedala Melani in dodala, da jo je njen novi sovoditelj znova presenetil. "Povsem jasno je, da bodo z njegovim prihodom naša jutra pestrejša in zagotovo bolj nepredvidljiva. Ampak tole mu bova zagotovo vrnili, to je dejstvo," je še enkrat povedala.

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Anion6anion
12. 05. 2026 19.33
Bolano. 4 " voditelji" ki se med seboj pogovarjajo. Le kdo to posluša????
bibaleze
