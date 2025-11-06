Melani Mekicar in Žan Papič sta 'sam prjatla'

SiTi Teater BTC je gostil medijsko premiero romantične komedije Sam prjatla, ki ponuja obilje zabave, premislek o odnosu do zvez, hit Big Foot Mame in goloto. Predstavo si je ogledal kup znanih obrazov, nekateri nastopajo tudi v scenariju.

"Predstava se je tako lepo 'skockala' in zlila sama vase," je bil prvi vtis Žana Papiča po premieri. "Z Igorjem Bračičem sva dolgo pilila tekst, zares pa je vse padlo na svoje mesto, ko sva v delo še bolj vključila Melani, ki je vsemu skupaj dodala še žensko perspektivo." "Ko sta me vprašala kaj ni razumljivo, je bil moj odgovor: 'Nič!'," se je pošalila Melani Mekicar. "In smo spremenili vse od začetka, da stoji tako kot mora."

"Melani je zdaj že sedem let 's trga', tako da sem bazične raziskave za ta projekt opravil predvsem jaz, je pa zelo pomembno, da smo jo vključili v pisanje scenarija, da ni vse skupaj le moški pogled na zveze, ampak da imamo tudi ženski uvid v resničnost."

Je pa to zaradi pogostega premikanja scene tudi fizično zahtevna igra. "Znoji se Žan, jaz se v glavnem preoblačim," je povedala Melani, Žan pa: "Ker sem se malo poredil, smo razmišljali kako bi naslovili tudi ta izziv. Pa sem postal še scenograf in imam čez celo predstavo tudi kardio trening. Smo se pa tega lotili preračunljivo - sedem prostorov sestavljamo iz samo treh elementov, kar precej olajša logistiko. To je pomembno, saj bova samo ta mesec odigrala 19 predstav po vsej Sloveniji."