Domača scena

Melani Mekicar in Žan Papič sta 'sam prjatla'

Ljubljana, 06. 11. 2025 20.19 | Posodobljeno pred eno minuto

Alen Podlesnik , E.M.
Predstava Sam prjatla z Melani Mekicar in Žanom Papičem raziskuje dinamiko sodobnih zvez, od spoznavanja na aplikacijah za zmenke do trenutkov v postelji, ki zaznamujejo začetek zveze. Glavna igralca se kljub čustvenim viharjem in intelektualnim spopadom trudita ohraniti svoj odnos, medtem ko se ob zvokih poročnih koračnic prepričujeta, da sta: "Sam prjatla."

SiTi Teater BTC je gostil medijsko premiero romantične komedije Sam prjatla, ki ponuja obilje zabave, premislek o odnosu do zvez, hit Big Foot Mame in goloto. Predstavo si je ogledal kup znanih obrazov, nekateri nastopajo tudi v scenariju.

Sam prjatla - Žan Papič in Melani Mekicar
Sam prjatla - Žan Papič in Melani Mekicar FOTO: Dejan Nikolič

"Predstava se je tako lepo 'skockala' in zlila sama vase," je bil prvi vtis Žana Papiča po premieri. "Z Igorjem Bračičem sva dolgo pilila tekst, zares pa je vse padlo na svoje mesto, ko sva v delo še bolj vključila Melani, ki je vsemu skupaj dodala še žensko perspektivo." "Ko sta me vprašala kaj ni razumljivo, je bil moj odgovor: 'Nič!'," se je pošalila Melani Mekicar. "In smo spremenili vse od začetka, da stoji tako kot mora."

"Melani je zdaj že sedem let 's trga', tako da sem bazične raziskave za ta projekt opravil predvsem jaz, je pa zelo pomembno, da smo jo vključili v pisanje scenarija, da ni vse skupaj le moški pogled na zveze, ampak da imamo tudi ženski uvid v resničnost."

Je pa to zaradi pogostega premikanja scene tudi fizično zahtevna igra. "Znoji se Žan, jaz se v glavnem preoblačim," je povedala Melani, Žan pa: "Ker sem se malo poredil, smo razmišljali kako bi naslovili tudi ta izziv. Pa sem postal še scenograf in imam čez celo predstavo tudi kardio trening. Smo se pa tega lotili preračunljivo - sedem prostorov sestavljamo iz samo treh elementov, kar precej olajša logistiko. To je pomembno, saj bova samo ta mesec odigrala 19 predstav po vsej Sloveniji."

Sam prjatla - Žan Papič in Melani Mekicar
Sam prjatla - Žan Papič in Melani Mekicar FOTO: Dejan Nikolič

O predstavi

Tople vode sicer pri pisanju predstave Sam prjatla niso odkrivali - to je komedija o odnosih, pravi 'rom-com', le da namesto v kinu v teatru. Fant in dekle se spoznata na predavanjih. Potem on njo povabi na večerjo, ona njega na izlet, iskrica preskoči in po nekaj mesecih druženja pristaneta v postelji - ja tako je bilo nekoč. Danes se fant in dekle spoznata na Tinderju, preskočita vse ostalo ter pristaneta naravnost med rjuhami.

Kaj to pomeni za njun odnos? Je taka zveza vnaprej obsojena na propad? Melani Mekicar in Žan Papič po burno preživeti noči odločita, da bi lahko srečanje še kdaj ponovila ... in ga. Sledi razburljiv koktajl razumskih neviht, intelektualnih potresov in čustvenih poplav, naša junaka pa kljub naravnim katastrofam, značilnim za vsako normalno zvezo vztrajata skupaj, čeprav se tudi med zvoki poročne koračnice še vedno prepričujeta da sta: "Sam prjatla".

Sam prjatla Melani Mekicar Žan Papič
Igralka Zala Djuric bo postala mamica

