Melani Mekicar na Berlinalu srečala Kylie Jenner in Timothéeja Chalameta

Štajerski kmet je k sosedu, ki je imel plemenskega bika pripeljal kravo na oploditev. Ko je bik naskočil kravo, se mu je ta odmaknila, in to se je dogajalo v nedogled. Lastnik bika je vprašal soseda: “Kje pa si dobil to kravo?” “Kupil sem jo na Gorenjskem!” “No, potem mi je pa vse jasno! Tudi moja žena je z Gorenske in z menoj dela ravno tako kot tvoja krava z mojim bikom!”