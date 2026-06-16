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Melani Mekicar o zaroki: Tega, kar je naredil, res nisem pričakovala

Ljubljana, 16. 06. 2026 07.59 pred 1 uro 4 min branja 1

Avtor:
Kaja Ahčin
melani mekicar

Čeprav sta se o poroki po osmih letih zveze že večkrat pogovarjala, je njenemu dragemu uspelo, da jo je zaročil ravno takrat, ko je najmanj pričakovala. Melani Mekicar se je s fantom Markom Subotićem odpravila na potovanje, na katerem sta bila po dolgem času sama. Nazaj v Slovenijo sta se vrnila kot zaročenca, naša voditeljica pa priznava, da je presenečenje res uspelo.

Melani Mekicar in Marko Subotić sta po osmih letih zveze naredila nov pomemben korak v njunem razmerju. Pred časom sta se na enem njunih skupnih potovanj zaročila. In čeprav sta se o poroki že večkrat pogovarjala in sta jo načrtovala enkrat v bližnji prihodnosti, je Marku uspelo, da je Melani popolnoma presenetil z odločitvijo, kdaj jo bo zaprosil.

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A ker jo zelo dobro pozna, je izbral popoln trenutek. "O poroki sva se seveda pogovarjala, bilo bi čudno, če se po osmih letih zveze ne bi, a je bila zaroka absolutno presenečenje. Tega, kar je naredil, res nisem pričakovala, še posebej ne kdaj in kje," je zaupala. Zaljubljenca sta si po dolgem času privoščila potovanje v dvoje. Sprva je bilo načrtovano, da bi šla na nek koncert, a se to ni izšlo, zato sta šla samo malo raziskovat Köbenhavn.

Marko je poskrbel, da je bila zaroka ovekovečena tudi s fotografijami, saj si je Melani od nekdaj želela, da bi imela na takšen trenutek foto spomin. "V bistvu točno te slikice, ki sem jih objavila, so iz fotoavtomata. Tako da je bilo točno v tistem trenutku, med fotkanjem me je presenetil. Vedno sem rekla, da hočem imeti neke fotke za spomin. Ampak nisem hotela celega nekega kažina s fotografom, pa na neki plaži ali na kolenih. Nikoli se nisem počutila, kot da je to nekaj, kar bi midva naredila. Dal mi je prstan in mi rekel zelo lepe stvari, bilo je popolno," je povedala z iskrenim nasmehom, ki ves čas pogovora ni izginil z njenega obraza.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zaročena je šele nekaj tednov, a na njeni roki trenutno ni prstana. Kaj se je zgodilo? "Res ga nimam," se je zasmejala in razkrila: "Morala sem ga zmanjšati, tako da sem zdaj kakšna dva tedna brez in se počutim kar malo golo. Ampak ja, še zmeraj velja." Obenem je priznala, da se prstana še ni zares navadila in da ga vsakič, ko ga pogleda, kar par sekund občuduje.

Novico, da je zaročena, je sicer delila na družbenih omrežjih, a kar nekaj časa po tem, ko ji je Marko nadel prstan. Zakaj se je tako odločila? "Vsem najinim domačim in prijateljem sva želela povedati v živo. Zelo sem vesela, da sva to naredila, ker so bile kar neprecenljive reakcije in je bilo res ful ful lepo, tako da sva v bistvu vsem najbližjim povedala najprej. Ko so vsi vedeli, pa sem delila še z javnostjo, saj nisem želela, da bi kdo prej videl in začel ugibati. Sva bila pa v dveh tednih na več pijačah kot kadarkoli prej," se je zasmejala in dodala, da so vsi jokali ob novici. "Vsi so nama rekli tako zelo lepe stvari. S prijatelji se ponavadi ne pogovarjamo ravno o tem, kako ti je všeč zveza nekoga oziroma takšne globoke teme. Zdaj pa so prišle takšne stvari ven, da sva kar malo jokala," se je spominjala.

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Z načrtovanjem poroke sta še zelo na začetku, a kot pravi naša nova voditeljica oddaje Slovenija ima talent, ne bosta komplicirala. "Jaz sem imela že dolgo, tako kot marsikatera punca, svojo neko idejo o poroki v glavi. Že odkar sem bila stara 14 let. A zdaj sem vse to zbrisala, ker mi nič od tega ni več všeč," se je zasmejala in dodala, da trenutno malo gledata za lokacijo, pa kdo bi jima lahko pomagal pri načrtovanju, a v resnici se jima nikamor ne mudi. "Tudi obleke še nimam izbrane, ker sem ugotovila, da so zelo predrage, takšne, ki sem jih gledala," je priznala.

Oba z Markom si želita sproščene poroke, saj nihče od njiju ni takšen, da bi bil prav natančen pri tem, da mora vse stati na svojem mestu. "Midva si res želiva, da je dobra zabava, kjer se vsi najini najljubši ljudje združijo in da samo plešemo dolgo v noč do zjutraj in se imamo fajn. Ne rabiva deset tisoč rož ali kaj takega, samo eno disko kroglo, glasbo in vse najine najljubše osebe," je še razkrila poročne načrte za konec.

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KOMENTARJI1

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Amor Fati
16. 06. 2026 08.23
Verjetno se je ustrašu Stareta 🤣
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