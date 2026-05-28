Melani Mekicar se je zaročila

Melani Mekicar je rekla da. Naša nova voditeljica oddaje Slovenija ima talent se je zaročila z dolgoletnim fantom Markom Subotićem. Njen dragi jo je namreč presenetil s prstanom in vprašanjem, na katerega je seveda odgovorila pritrdilno.
Veselo novico je delila na Instagramu. "Najlažji DA v mojem življenju," je zapisala ob objavi kolaža fotografij, na katerih se z Markom objemata, poljubljata in si ogledujeta prstan.
