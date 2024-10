Mesec italijanske mode v Emporiumu: Italijani umetnost cenijo in spoštujejo

Številni estradniki in modni navdušenci so si v ljubljanskem Emporiumu z zanimanjem ogledali aktualne trende ob začetku že četrtega Meseca italijanske mode. Da so naši zahodni sosedi še vedno prava referenca za kulturo oblačenja, so se med ogledovanjem novih kolekcij strinjali številni znani obrazi.

Odkrivanje bogate dediščine italijanske mode in umetnosti je glavna tema letošnjega Meseca italijanske mode. "Italijo spoštujem predvsem zaradi umetnosti, umetnost pa je seveda rdeča nit italijanskega meseca mode. Italijani ravno skozi umetnost črpajo toliko kreativnega navdiha, ki se zrcali povsod - v modi, industrijskem oblikovanju, kulinariki, avtomobilizmu. Umetnost je njihov steber, temelj, kar vsi tudi cenijo in spoštujejo, predvsem pa znajo to tudi živeti. To je nekaj, kar bi se Slovenci lahko od njih naučili," je prepričana modna poznavalka Nika Ambrožič Urbas.

Zato organizatorji za vse ljubitelje blagovnih znamk zahodnih sosedov pripravljajo tudi modna svetovanja z italijanskimi strokovnjaki. "Že kot majhna sem s starši hodila v Italijo. Najprej smo šli v Trst na kavo in z mamo sva obe pogledali vse ženske, kaj nosijo. Pa tudi moj oče, ker je rad bil urejen. Potem pa smo šli po nakupovanju in zame je to še danes povsem običajen ritual," je povedala nekdanja pevka Hajdi Korošec Jazbinšek.

