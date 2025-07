Metka Albreht praznuje abrahama: Ne bojim se let, sprejemam jih

V nadaljevanju je zapisala, da je hvaležna za svojo družino, prijatelje, sodelavce in znance. "Tiste, ki me čutijo, ki me sprejemajo takšno, kot sem. Tiste, ki mi ne zamerijo, če česa ne izpeljem, če kdaj ne pridem, če včasih samo izginem in kljub temu vedo, da jih imam neskončno rada."

Izrazila je tudi hvaležnost za svojega partnerja in hčerki. "Hvaležna sem za mojega Matjaža, ki me vidi v vsej moji svetlobi in tudi takrat, ko sem v sencah. Za mojo Alino in Etiena. Definitivno sta moj največji dar in moje najgloblje zrcalo. Zaradi njiju sem rasla in postajala nekdo. Onadva sta moj vsakdanji opomnik, kaj je brezpogojna ljubezen."

Spomnila se je tudi svojih življenjskih prelomnic. "Lepotno tekmovanje, ki me je poneslo v svet, mi dalo krila in mi obrnilo življenje na glavo. Materinstvo, ki me je globoko preoblikovalo. In izguba očeta, moja prva boleča izkušnja praznine. Od takrat živim bolj zavedno in pogosteje rečem: 'Rada te imam.'"

Zapisala je, da ob praznovanju rojstnega dneva nima seznama želja. "Želim si le zdravja zase in za vse, ki jih imam rada. In da bi vedno znova našla še več časa za objeme, za pogovor, za poglede, ki včasih povedo več kot besede. Ne bojim se let. Sprejemam jih, ker vem, da gube niso sledi staranja, ampak sledi življenja. Da je prava lepota v iskricah v očeh, v mehkem srcu in v tem, kako diham vsakdan."