Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Domača scena

Metka Albreht: Z vlogo Rudija Kavčiča smo imeli veliko dela

Ljubljana, 16. 07. 2026 07.00 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
Kaja Ahčin
Metka Albreht je kot kosumografinja sodelovala pri seriji Ja, Chef!

Obleka naredi človeka je star rek, ki se velikokrat izkaže za resničnega. V primeru ustvarjanja vlog v serijah pa je to, kakšna oblačila nosi lik, še posebej pomembno. S tem, kako smo oblečeni, veliko sporočamo prek neverbalne komunikacije in čeprav so bile v seriji Ja, Chef! v ospredju kuharske uniforme, je imela kostumografinja Metka Albreht še vedno veliko dela.

Zdaj si na vrsti ti. Zadnjo, 12. sezono, priljubljene serije Ja, Chef! si že lahko ogledate na VOYO. Vsak četrtek bo na voljo nova epizoda. 

Lika v seriji ne ustvari le igralec s svojim talentom, temveč je izjemnega pomena tudi vizualna podoba. Morda ne ravno moško, a natančno žensko oko je zagotovo opazilo, koliko različnih stajlingov je v seriji Ja, Chef! nosila Pika Golob, ki jo je igrala Katarina Čas. To je bil denimo eden od likov, ki nikoli ni bil oblečen v kuharsko uniformo, in kostumografinja serije Metka Albreht je imela tam veliko bolj proste roke. "Kljub temu sem imela dobro vizualno vizijo, kako izpostaviti posamezen lik, da se je takoj vedelo, da gre za Zdravca, Tomija, kdo je slaščičar in kdo je chef?" je povedala in kot zanimivost razkrila, da se denimo Ranku Babiču, ki igra upravnika hotela, niti enkrat ni ponovila kravata.

Kako poteka delo kostumografa pri seriji?

Delo kostumografa se začne že pred snemanjem serije, tako kot pri igralcih pa se njegovo delo začne pri branju scenarija. "Najprej seveda prebereš scenarij, si ustvariš svojo podobo likov in nato stopiš v stik z igralci, ki so ključni za nastajanje likov," je zaupala Metka, ki je igralce pohvalila, da so zelo kooperativni in da znajo tudi sami predlagati izboljšave ali dodati kakšno posebno podrobnost svoji vlogi. Sama je bila prisotna na prav vsakem snemalnem dnevu, pa ne zato, ker svoji ekipi ne bi zaupala, temveč ker je po naravi malo 'control freak', zato je želela biti zraven.

Metka Albreht je kot kosumografinja sodelovala pri seriji Ja, Chef!
Metka Albreht je kot kosumografinja sodelovala pri seriji Ja, Chef!
FOTO: osebni arhiv

Zakaj je bila serija Ja, Chef! tako specifična?

Metka pri svojem poklicu deluje na različnih področjih, oblačila je ljudi za televizijske oddaje, za različne dogodke, za filme in serije. A serija Ja, Chef! je bila posebna na svoj način, uniforme za osebje hotela, kot so sobarice, receptorji, portirji, čistilke in natakarji, so denimo šivali kar sami. "Specifično je sicer to, da se veliko dogaja v kuhinji, zato smo morali biti zelo avtentični in paziti, na kakšen način smo naredili in postavili uniforme," je razkrila in dodala: "Sicer pa je lik kot lik vsak posameznik, zato ne morem izpostavljati, kaj je bilo tako zelo drugače. Je pa res, da nismo snemali zaporedno, ampak mešano, zato si moral gledati na kontinuiteto."

Ko serijo gleda na televiziji, je ne gleda s kritičnimi očmi

Po letih izkušenj Metka zna 'prebrati' človeka in ve, kaj mu bo najbolje pristajalo. Zato tudi serije in likov, ki jih je oblekla, ne gleda s preveč kritičnimi očmi. "Absolutno vidim, kaj bi lahko naredila drugače, a po drugi strani si rečem hvala ekipi, ki me je izbrala za to delo in to izkušnjo, saj smo lahko ponosni na to, kar smo naredili," je ponosno povedala in zaključila: "To so profesionalci, užitek je bilo delati z njimi, ker so razumeli, kaj želim, in ker so oni razumeli, kaj želijo."

Kateri lik je Metka najraje oblačila, zakaj je z vlogo Rudija Kavčiča dala veliko dela maskerkam, kako rešijo strgano ali umazano obleko in ali je oblačila kdaj zamenjala glede na neustreznost na posnetku? Koga po letih izkušenj raje oblači – ženske ali moške in kakšne spomine ima na snemanje serije, ki je potekalo v koronskem času? Vse to je zaupala v zgornjem pogovoru.

metka albreht ja chef serija stilistka zabava oblačila igralci

Od igranja na pogrebih do dela v mlekarni: poletne službe znanih Slovencev

24ur.com Od Davida Beckhama do pava – v kaj so se za noč čarovnic oblekli zvezdniki?
Zadovoljna.si Stilistka nam je zaupala, kako je oblekla Laro, Julijo, Nado in druge like serije
Zadovoljna.si Manca Udovič: "Vsak lovec ima svoj stajling"
Bibaleze.si Izdelajte unikaten pustni kostum
24ur.com Kaj zvezdniki in 'navadni smrtniki' potrebujejo v svoji omari?
Zadovoljna.si Slovenska stilistka razkriva top trike za oblačenje različnih tipov postav
24ur.com Primož Roglič o modi: To je zame prvi korak in nov izziv
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5 novo
  • 6
  • 7 novo
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Pediatri svarijo: pijača, ki jo obožujejo otroci, lahko škoduje njihovemu zdravju
Slovenka se je preselila v Afriko in razkrila: "Otroka je tam lažje vzgajati kot v Sloveniji"
Slovenka se je preselila v Afriko in razkrila: "Otroka je tam lažje vzgajati kot v Sloveniji"
Oče, ki bere, podari otroku nekaj za vse življenje
Oče, ki bere, podari otroku nekaj za vse življenje
Iščete idejo za popoln družinski izlet? Tukaj bodo uživali otroci vseh starosti
Iščete idejo za popoln družinski izlet? Tukaj bodo uživali otroci vseh starosti
zadovoljna
Portal
Skriti dragulj s plažo, ki očara vse generacije
Kako pravilno negovati kožo po sončenju?
Kako pravilno negovati kožo po sončenju?
Tako lepa je sestra najbolj vroče pevke na svetu
Tako lepa je sestra najbolj vroče pevke na svetu
Pozabite na kričeče manikire: največji lepotni trend leta 2026 so naravni nohti
Pozabite na kričeče manikire: največji lepotni trend leta 2026 so naravni nohti
vizita
Portal
Mislite, da je zdravo? To je živilo, ki ga strokovnjaki za črevesje jedo zelo previdno – mnogi ga imajo doma
Probiotiki, prebiotiki ali postbiotiki? Razlika je večja, kot si mislite
Probiotiki, prebiotiki ali postbiotiki? Razlika je večja, kot si mislite
To se zgodi vašemu telesu, če vsak dan hodite vsaj 30 minut
To se zgodi vašemu telesu, če vsak dan hodite vsaj 30 minut
Endometrioza: od blagih sprememb do težkih oblik bolezni
Endometrioza: od blagih sprememb do težkih oblik bolezni
cekin
Portal
Leto pred upokojitvijo: Kako preveriti podatke na ZPIZ, da vas ne čakajo neprijetna presenečenja?
To je starost, ko ljudje najpogosteje ugotovijo, da imajo premalo prihrankov
To je starost, ko ljudje najpogosteje ugotovijo, da imajo premalo prihrankov
V Sloveniji eksplodiralo povpraševanje po teh delavcih: število oglasov se je več kot podvojilo
V Sloveniji eksplodiralo povpraševanje po teh delavcih: število oglasov se je več kot podvojilo
Zaslužila 65.000 evrov na leto, a si ni mogla privoščiti stanovanja: rešitev ji je spremenila življenje
Zaslužila 65.000 evrov na leto, a si ni mogla privoščiti stanovanja: rešitev ji je spremenila življenje
moskisvet
Portal
Slovenski pevec pri 60 pokazal izklesano telo: Nobenega TRT-ja, nobenih peptidov
Hudičevi glavi: Skrivnostni kamniti velikani v čeških gozdovih
Hudičevi glavi: Skrivnostni kamniti velikani v čeških gozdovih
Prva lezbijka na naslovnici Playboya: Zvezdnica razkrila tudi osebno zgodbo
Prva lezbijka na naslovnici Playboya: Zvezdnica razkrila tudi osebno zgodbo
Kako opustiti kajenje in kaj se zgodi z našim telesom, ko prenehamo?
Kako opustiti kajenje in kaj se zgodi z našim telesom, ko prenehamo?
dominvrt
Portal
Imate te rastline skupaj? Strokovnjaki opozarjajo, da to ni najboljša ideja
Zaradi vročine psa polijejo z mrzlo vodo, a učinek je lahko ravno nasproten
Zaradi vročine psa polijejo z mrzlo vodo, a učinek je lahko ravno nasproten
Vaš kuhinjski robot skriva umazanijo na mestih, ki jih skoraj nihče ne očisti
Vaš kuhinjski robot skriva umazanijo na mestih, ki jih skoraj nihče ne očisti
Mnogi jo zamenjajo za miš, v resnici pa vam na vrtu dela veliko uslugo
Mnogi jo zamenjajo za miš, v resnici pa vam na vrtu dela veliko uslugo
okusno
Portal
Kako se naredi paradižnikova omaka za polnjene paprike?
Najlažja enolončnica na svetu: sestavine dodate v lonec, ostalo naredi pečica
Najlažja enolončnica na svetu: sestavine dodate v lonec, ostalo naredi pečica
Iz navadnih jajčevcev nastane jed, ki izgine s krožnika v hipu
Iz navadnih jajčevcev nastane jed, ki izgine s krožnika v hipu
V manj kot pol ure do poletnega kosila, ki navduši
V manj kot pol ure do poletnega kosila, ki navduši
voyo
Portal
Hitri in drzni 5
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1804