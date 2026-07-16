Metka Albreht: Z vlogo Rudija Kavčiča smo imeli veliko dela

Lika v seriji ne ustvari le igralec s svojim talentom, temveč je izjemnega pomena tudi vizualna podoba. Morda ne ravno moško, a natančno žensko oko je zagotovo opazilo, koliko različnih stajlingov je v seriji Ja, Chef! nosila Pika Golob, ki jo je igrala Katarina Čas. To je bil denimo eden od likov, ki nikoli ni bil oblečen v kuharsko uniformo, in kostumografinja serije Metka Albreht je imela tam veliko bolj proste roke. "Kljub temu sem imela dobro vizualno vizijo, kako izpostaviti posamezen lik, da se je takoj vedelo, da gre za Zdravca, Tomija, kdo je slaščičar in kdo je chef?" je povedala in kot zanimivost razkrila, da se denimo Ranku Babiču, ki igra upravnika hotela, niti enkrat ni ponovila kravata.

Kako poteka delo kostumografa pri seriji?

Delo kostumografa se začne že pred snemanjem serije, tako kot pri igralcih pa se njegovo delo začne pri branju scenarija. "Najprej seveda prebereš scenarij, si ustvariš svojo podobo likov in nato stopiš v stik z igralci, ki so ključni za nastajanje likov," je zaupala Metka, ki je igralce pohvalila, da so zelo kooperativni in da znajo tudi sami predlagati izboljšave ali dodati kakšno posebno podrobnost svoji vlogi. Sama je bila prisotna na prav vsakem snemalnem dnevu, pa ne zato, ker svoji ekipi ne bi zaupala, temveč ker je po naravi malo 'control freak', zato je želela biti zraven.

Metka Albreht je kot kosumografinja sodelovala pri seriji Ja, Chef! FOTO: osebni arhiv

Zakaj je bila serija Ja, Chef! tako specifična?

Metka pri svojem poklicu deluje na različnih področjih, oblačila je ljudi za televizijske oddaje, za različne dogodke, za filme in serije. A serija Ja, Chef! je bila posebna na svoj način, uniforme za osebje hotela, kot so sobarice, receptorji, portirji, čistilke in natakarji, so denimo šivali kar sami. "Specifično je sicer to, da se veliko dogaja v kuhinji, zato smo morali biti zelo avtentični in paziti, na kakšen način smo naredili in postavili uniforme," je razkrila in dodala: "Sicer pa je lik kot lik vsak posameznik, zato ne morem izpostavljati, kaj je bilo tako zelo drugače. Je pa res, da nismo snemali zaporedno, ampak mešano, zato si moral gledati na kontinuiteto."

icon-chevron-right 1 71 icon-chevron-right Liki iz serije Ja, Chef! osebni arhiv

Liki iz serije Ja, Chef! osebni arhiv

Liki iz serije Ja, Chef! osebni arhiv

Liki iz serije Ja, Chef! osebni arhiv

Liki iz serije Ja, Chef! osebni arhiv

Liki iz serije Ja, Chef! osebni arhiv

Liki iz serije Ja, Chef! osebni arhiv

Liki iz serije Ja, Chef! osebni arhiv

Liki iz serije Ja, Chef! osebni arhiv

Liki iz serije Ja, Chef! osebni arhiv

Liki iz serije Ja, Chef! osebni arhiv

Liki iz serije Ja, Chef! osebni arhiv

Liki iz serije Ja, Chef! osebni arhiv

Liki iz serije Ja, Chef! osebni arhiv

Liki iz serije Ja, Chef! osebni arhiv

Liki iz serije Ja, Chef! osebni arhiv

Liki iz serije Ja, Chef! osebni arhiv

Liki iz serije Ja, Chef! osebni arhiv

Liki iz serije Ja, Chef! osebni arhiv

Liki iz serije Ja, Chef! osebni arhiv

Liki iz serije Ja, Chef! osebni arhiv

Liki iz serije Ja, Chef! osebni arhiv

Liki iz serije Ja, Chef! osebni arhiv

Liki iz serije Ja, Chef! osebni arhiv

Liki iz serije Ja, Chef! osebni arhiv

Liki iz serije Ja, Chef! osebni arhiv

Liki iz serije Ja, Chef! osebni arhiv

Liki iz serije Ja, Chef! osebni arhiv

Liki iz serije Ja, Chef! osebni arhiv

Liki iz serije Ja, Chef! osebni arhiv

Liki iz serije Ja, Chef! osebni arhiv

Liki iz serije Ja, Chef! osebni arhiv

Liki iz serije Ja, Chef! osebni arhiv

Liki iz serije Ja, Chef! osebni arhiv

Liki iz serije Ja, Chef! osebni arhiv

Liki iz serije Ja, Chef! osebni arhiv

Liki iz serije Ja, Chef! osebni arhiv

Liki iz serije Ja, Chef! osebni arhiv

Liki iz serije Ja, Chef! osebni arhiv

Liki iz serije Ja, Chef! osebni arhiv

Liki iz serije Ja, Chef! osebni arhiv

Liki iz serije Ja, Chef! osebni arhiv

Liki iz serije Ja, Chef! osebni arhiv

Liki iz serije Ja, Chef! osebni arhiv

Liki iz serije Ja, Chef! osebni arhiv

Liki iz serije Ja, Chef! osebni arhiv

Liki iz serije Ja, Chef! osebni arhiv

Liki iz serije Ja, Chef! osebni arhiv

Liki iz serije Ja, Chef! osebni arhiv

Liki iz serije Ja, Chef! osebni arhiv

Liki iz serije Ja, Chef! osebni arhiv

Liki iz serije Ja, Chef! osebni arhiv

Liki iz serije Ja, Chef! osebni arhiv

Liki iz serije Ja, Chef! osebni arhiv

Liki iz serije Ja, Chef! osebni arhiv

Liki iz serije Ja, Chef! osebni arhiv

Liki iz serije Ja, Chef! osebni arhiv

Liki iz serije Ja, Chef! osebni arhiv

Liki iz serije Ja, Chef! osebni arhiv

Liki iz serije Ja, Chef! osebni arhiv

Liki iz serije Ja, Chef! osebni arhiv

Liki iz serije Ja, Chef! osebni arhiv

Liki iz serije Ja, Chef! osebni arhiv

Liki iz serije Ja, Chef! osebni arhiv

Liki iz serije Ja, Chef! osebni arhiv

Liki iz serije Ja, Chef! osebni arhiv

Liki iz serije Ja, Chef! osebni arhiv

Liki iz serije Ja, Chef! osebni arhiv

Liki iz serije Ja, Chef! osebni arhiv

Liki iz serije Ja, Chef! osebni arhiv

Liki iz serije Ja, Chef! osebni arhiv













































































































































Ko serijo gleda na televiziji, je ne gleda s kritičnimi očmi

Po letih izkušenj Metka zna 'prebrati' človeka in ve, kaj mu bo najbolje pristajalo. Zato tudi serije in likov, ki jih je oblekla, ne gleda s preveč kritičnimi očmi. "Absolutno vidim, kaj bi lahko naredila drugače, a po drugi strani si rečem hvala ekipi, ki me je izbrala za to delo in to izkušnjo, saj smo lahko ponosni na to, kar smo naredili," je ponosno povedala in zaključila: "To so profesionalci, užitek je bilo delati z njimi, ker so razumeli, kaj želim, in ker so oni razumeli, kaj želijo."

icon-chevron-right 1 8 icon-chevron-right Metka je na seriji spletla tudi prijateljstva s številnimi igralci. osebni arhiv

Metka je na seriji spletla tudi prijateljstva s številnimi igralci. osebni arhiv

Metka je na seriji spletla tudi prijateljstva s številnimi igralci. osebni arhiv

Pomembne informacije, ki so si jih Metka in njena ekipa zapisovale na tablo. osebni arhiv

Klapa enega od snemalnih dni osebni arhiv

Metkina kostumografska ekipa osebni arhiv

Metka ob vseh scenarijih, ki jih je morala prebrati, da je pripravila kostume. osebni arhiv

Pogled na urejeno zbirko čevljev, ki so čakali na igralce. osebni arhiv













