V Mestnem gledališču Ljubljana premierno odigrana francoska komedija Slamnik

Kaj se zgodi, če konj poje drag dizajnerski slamnik? In če se to zgodi v Parizu sredi 19. stoletja? S premiero francoske komedije Slamnik Mestno gledališče Ljubljana – v živo – zaključuje zelo kratko gledališko sezono. Da je to sploh mogoče, so prizorišče preselili na novo lokacijo, v halo v ljubljanskem BTC-ju. V juniju bodo odigrali 36 ponovitev na različnih lokacijah. Na odru pa tudi Tjaša Železnik in Uroš Smolej, Viktorija Bencik Emeršič pa je tokrat predstavo spremljala kot gledalka.

