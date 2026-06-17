MGL s tradicionalno gledališko predstavo za dober namen

"Predstava je dobrodelna in ves izkupiček bo šel res za otroke, da grejo lahko na morje. Je lep občutek," nam je povedala igralka Mojca Funkl, ki je bila tudi sama kot otrok srečna, da je lahko uživala v morju. "Moj oče in mama sta naredila samogradnjo, eno majhno barčico in smo takrat v Jugoslavijo s sedemmetrsko barčico potovali povsod," se je spominjala.

"Vsako leto že od leta 2018 igramo in smo vedno navdušeni, če smo na odru, če ne, pa zagotovo pridemo pogledat kot gledalci," pa je dejala igralka Tjaša Železnik, ki se počitniških dni iz otroštva spominja z nostalgijo. "Vedno smo hodili na Cres in vedno je bilo lepo. Zelo preprosto, ampak sem se vedno veselila," je še dodala.

V osmih letih so MGL-ovci za otroke in mladostnike iz socialno šibkejših družin zbrali že več kot 20.000 evrov.

"Mislim, da je bilo v vseh teh letih, odkar igramo to dobrodelno predstavo za akcijo Pomežik soncu, 424 počitniških dni, ki smo jih omogočili otrokom, da so šli na morje," pa je povedal igralec Uroš Smolej.

Od leta 2018, odkar sodelujejo s programom, so za otroke in mladostnike iz socialno šibkejših družin zbrali več kot 20.000 evrov in jim omogočili 424 počitniških dni ob morju. Z dogodkom želijo opozoriti na pomen enakih možnosti za vse otroke in spodbuditi podporo programom, ki otrokom in mladostnikom omogočajo brezskrbne počitnice ter dragocene življenjske izkušnje.