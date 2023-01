Miha Hercog o ločitvi s Sašo Lendero: Zdaj greva vsak svojo pot

"Vedno je tako, da čim lepši in polnejši je spomin, tem težja je ločitev. Ampak žal so življenje in nekatere osebne odločitve nepredvidljive in nikoli ne vemo, kaj nam prinesejo," je še zapisal, v nadaljevanju pa se je pevki zahvalil za nešteto lepih trenutkov in za najlepše darilo, ki mu ga je dala: "Najino prečudovito Ario, ki je in bo vedno kraljica mojega srca." Dodal je, da ne daje nobenih izjav in ne odgovarja na vprašanja o ločitvi, saj gre za zasebne zadeve. "S Sašo pa ostajava v prijateljskih odnosih in poslovna partnerja," je zaključil.