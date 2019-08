Miha Kavčič postal stric: Staram se

Na družbenih omrežjih je delil novico, kjer je tudi objavil fotografijo njegovega brata s hčerko Vito . V prisrčno objavo je zapisal: "Ko za dobro jutro dobiš sporočilo, da je prišel tisti dan in sploh ne rabiš kave, da se zbudiš: 'Sva v porodnišnici! Aaaa in potem sreča, solze ...' Čestitke Vito in Jerneja ! Mala levinja Vita ima neverjetno srečo, da se rodila ravno vama. Ta otrok se bo utapljal v ljubezni. Vidva bosta najboljša starša, jaz pa najboljši stric na svetu."

Miha Kavčič , stari znanec šova Kmetija, je bil v letošnjem letu deležen ogromno prelomnic v svojem življenju. "Letos sem dopolnil 30 let in zdaj sem postal še stric, joj, staram se. (smeh)," je za 24ur.com povedal Miha in dodal, da se kljub temu veseli nove izkušnje, saj je stric postal prvič: "Zelo sem srečen."

Vsi družinski člani so neizmerno veseli novorojenke in Miha ne mora opisati, kako je srečen: "Cela naša družina je polna ljubezni, tako da bo naša deklica deležna veliko lepih trenutkov." Njegovemu bratu je ime Vito, zato je hčerka dobila ime kar po očetu . "Vse do zadnjega trenutka sta s partnerko Jernejo skrivala ime, ostali družinski člani pa smo med seboj pobirali stave glede imena," je povedal nekdanji tekmovalec Kmetije za naš portal.

Ob vprašanju, kakšen stric bo mali Viti, je smeje povedal: "Vsi me imajo radi, zato me bo imela zagotovo tudi moja nečakinja. Z otroki nimam izkušenj, zato bo to povsem novo področje zame." Dodal je še, da Vite ne bo neprestano pestoval, ampak bo bolj tisti stric, ki jo bo naučil drugih stvari, ki jih ne bo izvedela od svojih staršev:"Jaz bom stric za žure, zato bom v poštev prišel najbrž šele čez nekaj let, ko bo najstnica, jaz pa star stric." Smeje je še dodal, da bo svojim prijateljem o njem zagotovo govorila kot o tistem norem stricu iz tujine.